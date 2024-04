Alfa Romeo Giulietta Sprint, celebra 70 anni di storia

La leggendaria Alfa Romeo GiuliettaSprint, soprannominata affettuosamente la "Fidanzata d'Italia", compie quest'anno settanta anni.

Per celebrare l'occasione, il Museo Alfa Romeo di Arese ospiterà una serie di eventi nel primo weekend di giugno, rendendo omaggio a uno dei modelli più iconici della storia automobilistica italiana.

La storia della Giulietta inizia al Salone di Torino il 21 aprile 1954, con il lancio della versione Sprint coupé. Questo modello catturò immediatamente l'attenzione del pubblico, raccogliendo circa 2.000 ordini nei primi giorni del salone. Il modello divenne simbolo del boom economico italiano, unendo eleganza e prestazioni sportive in un'automobile accessibile a un pubblico più ampio.

Il Centro Stile Alfa Romeo ha creato un logo celebrativo per segnare il 70° anniversario, che accompagnerà le numerose attività pianificate per quest'anno. Tra queste, il Museo di Arese sarà il fulcro delle celebrazioni, con una parata speciale di vetture Giulietta e una conferenza dedicata alla sua storia, arricchita da interventi di esperti e materiali d'archivio.

Oltre alla mostra "Giulietta. Fidanzata d'Italia", il museo ospiterà anche la terza edizione di RealAlfa, il concorso di restauro e conservazione, con una categoria dedicata alla Giulietta Berlina e TI. L'evento è un'occasione per gli appassionati di vedere da vicino le diverse incarnazioni della Giulietta, dalla Sprint alla Spider, e per celebrare le innovazioni tecnologiche e di design che hanno definito il suo successo.

Il Registro Italiano Alfa Romeo parteciperà attivamente con un "Tour del 70° anniversario", che vedrà un corteo di 70 Giulietta viaggiare dal Lago di Garda fino al museo, passando per luoghi iconici come il Santuario della Madonna della Corona e la casa di Giulietta a Verona.

L'Alfa Romeo Giulietta ha segnato un'epoca, imponendosi come punto di riferimento nel settore delle coupé compatte ad alte prestazioni. La sua eredità continua a influenzare il design e la tecnologia di Alfa Romeo, testimoniando l'importanza di questo modello non solo per la marca, ma per tutto il panorama automobilistico globale.