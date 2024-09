Alfa Romeo incanta Chantilly con la nuova 33 Stradale, il prototipo 33 Spider Cuneo e la Junior

Il prestigioso concorso di eleganza "Chantilly Arts & Élégance Richard Mille" ha visto la partecipazione di Alfa Romeo, che ha stupito il pubblico con tre modelli d’eccezione:

la nuova 33 Stradale, il prototipo 33 Spider Cuneo del 1971 e la Junior. L'evento, ospitato nel Domaine du Château de Chantilly, è diventato un punto di riferimento per appassionati di automobili e design di tutto il mondo.

L’eleganza italiana in mostra a Chantilly

Alfa Romeo ha scelto di rendere omaggio al concorso con tre modelli che incarnano l'essenza del marchio: la nuova Alfa Romeo 33 Stradale, il prototipo 33 Spider Cuneo e la nuova Junior. La presentazione di queste vetture si è svolta nel suggestivo giardino alla francese progettato da André Le Nôtre, una delle attrazioni principali del castello di Chantilly.

La nuova Alfa Romeo 33 Stradale ha fatto il suo debutto pubblico in Francia. Questo modello rappresenta una reinterpretazione moderna della storica 33 Stradale del 1967, una delle auto più iconiche mai realizzate dal marchio. Progettata e realizzata nella neonata "Bottega Alfa Romeo", la nuova 33 Stradale è il risultato della collaborazione tra designer, ingegneri e clienti, che hanno contribuito a creare un'autentica opera d'arte su quattro ruote. Questo approccio artigianale e personalizzato richiama le botteghe rinascimentali e le officine italiane del Novecento, come la Carrozzeria Touring Superleggera, che ha giocato un ruolo fondamentale anche in questo progetto.

Il fascino della 33 Spider Cuneo

Tra le vetture esposte, spicca anche la 33 Spider Cuneo del 1971, un prototipo unico disegnato da Pininfarina. Questa vettura futuristica, caratterizzata da una forma a cuneo dalle linee tese e spigolose, rappresenta uno degli esempi più audaci del design automobilistico degli anni ‘70. Utilizzando il telaio della P33 Roadster, Pininfarina ha creato un modello che si distingue per la sua visione avanguardista e la sua estrema originalità.

La nuova Alfa Romeo Junior: sportività compatta

Infine, Alfa Romeo ha scelto il concorso di Chantilly per svelare al pubblico la nuova Junior, il modello che segna il ritorno del marchio nel segmento delle vetture compatte in Europa. Disponibile sia in versione ibrida che elettrica, la Junior rappresenta una perfetta sintesi tra sportività e innovazione tecnologica. Con motorizzazioni che spaziano da una versione ibrida da 136 CV a una elettrica da 156 CV, fino alla più performante Junior VELOCE 280CV 100% elettrica, questa nuova gamma è pronta a rivoluzionare il mercato con il suo inconfondibile DNA Alfa Romeo.

Un legame tra passato e futuro

L’evento di Chantilly ha offerto una panoramica affascinante dell’evoluzione del design e della meccanica di Alfa Romeo. Dal prototipo del 1971 alla nuova 33 Stradale, ogni modello racconta una storia di innovazione e tradizione, rimanendo fedele ai valori che da sempre contraddistinguono il marchio.

Nel corso degli anni, Alfa Romeo ha consolidato la sua presenza a "Chantilly Arts & Élégance Richard Mille", vincendo prestigiosi riconoscimenti come il titolo di "Best of Show" nel 2016 con una Alfa Romeo 8C 2900B Lungo Berlinetta Touring del 1938. Anche quest'anno, il brand italiano ha saputo distinguersi, dimostrando ancora una volta come eleganza, innovazione e passione possano convivere in perfetta armonia.