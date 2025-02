Alfa Romeo INTENSA: il debutto della serie speciale tra lusso e innovazione

Parte oggi in Italia il roadshow internazionale della nuova serie speciale Alfa Romeo INTENSA, un progetto che celebra il DNA del marchio attraverso un’esclusiva evoluzione stilistica e tecnologica.

Il percorso di lancio ha avuto inizio al Museo Storico Alfa Romeo di Arese, location simbolo che racchiude l’essenza del brand. Qui, tra passato e futuro, Alfa Romeo ha svelato le caratteristiche della gamma INTENSA, una sintesi perfetta tra performance, estetica e innovazione.

Dopo l’evento inaugurale di Arese, il roadshow si sposterà in altre prestigiose città europee, consolidando il posizionamento di Alfa Romeo nel segmento premium dell’automotive. Ogni tappa offrirà un’esperienza immersiva per celebrare l’eleganza e l’esclusività della nuova gamma, culminando in una presentazione d’eccezione presso la Maison di alta gioielleria Recarlo a Valenza Po (Alessandria), omaggio al design e alla tradizione artigianale italiana.

Design raffinato e dettagli esclusivi: il lusso firmato Alfa Romeo

La serie speciale INTENSA si distingue per dettagli unici che elevano la gamma Alfa Romeo a un nuovo livello di raffinatezza. La firma distintiva di questa edizione è rappresentata dai dettagli dorati, che richiamano simbolicamente la vittoria e l’esclusività. Il richiamo all’oro non è casuale: dalla storica denominazione Quadrifoglio Oro alle celebrazioni sportive del marchio, questo elemento è sempre stato parte integrante del linguaggio Alfa Romeo.

All’interno, l’eleganza prende forma attraverso materiali pregiati, cuciture a contrasto e inserti in pelle e Alcantara, con finiture che esaltano l’atmosfera Heritage tipica del marchio. L’abitacolo è progettato per offrire un’esperienza sensoriale unica, con un mix tra artigianalità e tecnologia all’avanguardia.

Motorizzazioni e tecnologia all’avanguardia

La serie INTENSA è disponibile su tutti i modelli della gamma Alfa Romeo, offrendo motorizzazioni versatili e performanti:

Tonale INTENSA: ibrida Plug-In Q4 da 280 CV, ibrida da 160 CV con turbina a geometria variabile (VGT) e turbodiesel da 130 CV.

Giulia INTENSA: benzina 280 CV a trazione posteriore o integrale, diesel JTDM da 210 CV AWD e 160 CV RWD.

Stelvio INTENSA: motorizzazioni benzina 280 CV e diesel JTDM 210 CV AWD e 160 CV RWD.

Junior INTENSA: opzioni ibride da 136 e 145 CV e una variante 100% elettrica da 156 CV.

Ogni modello è dotato di sospensioni elettroniche avanzate, guida assistita di livello 2, e un impianto audio premium Harman Kardon da 470W con 14 altoparlanti, confermando il perfetto equilibrio tra sportività e comfort.

L’intensità Alfa Romeo: un viaggio tra emozione e performance

La filosofia della serie speciale INTENSA è sintetizzata nelle parole di Orazio Satta Puliga, leggendario responsabile tecnico Alfa Romeo: “L'Alfa Romeo non è una semplice fabbrica di automobili: le sue auto sono qualcosa di più che automobili convenzionali. È un modo di vivere.” Questo concetto si traduce in un’esperienza di guida intensa e appagante, espressione dell’identità Alfa Romeo.

Attraverso il roadshow internazionale, la serie INTENSA porterà l’inconfondibile fascino del marchio in nuovi mercati, consolidando il suo posizionamento premium. Con una combinazione di estetica audace, tecnologia innovativa e un’eredità senza tempo, Alfa Romeo continua a ridefinire il concetto di auto sportiva di lusso, proiettandosi verso il futuro con lo stesso spirito pionieristico che da sempre la contraddistingue.