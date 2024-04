Alfa Romeo JUNIOR Debutta alla Milano Design Week

La Milano Design Week 2024 si apre con un evento esclusivo che ha visto protagonista l’Alfa Romeo JUNIOR, precedentemente conosciuta come "Milano".

Il nuovo nome è stato svelato in una serata inaugurale che ha unito design, eleganza e innovazione automobilistica presso la boutique LARUSMIANI, emblema di stile e qualità nel cuore del MonteNapoleone District.

Quest'anno, l'Alfa Romeo ha sorpreso tutti con una mossa insolita nel settore automobilistico: un cambio di nome "post reveal", decisamente raro. La scelta del nome JUNIOR non solo rafforza il legame della marca con la città di Milano, ma segna anche un nuovo capitolo nel suo impegno verso l’innovazione e il design.

LARUSMIANI, con più di un secolo di storia, continua a essere una pietra miliare dell’eleganza milanese. La collaborazione tra Alfa Romeo e LARUSMIANI testimonia una condivisione di valori come l'artigianalità e la passione per il design, pilastri del Made in Italy riconosciuti a livello globale. Guglielmo Miani, presidente di Larusmiani, ha enfatizzato l'importanza della sinergia tra diversi settori dell'eccellenza italiana, un fattore chiave per promuovere l'autorevolezza del paese sul palcoscenico internazionale.

Il Fuorisalone 2024 non è solo un'occasione per ammirare nuovi prodotti, ma anche un momento per celebrare le storie di successo come quella di Alfa Romeo e LARUSMIANI, che continuano a influenzare l’industria globale con il loro impegno verso l'innovazione e l'eleganza.

La presentazione dell'Alfa Romeo JUNIOR non è solo il debutto di un’automobile, ma un evento che riflette la vibrante cultura di Milano, una città che vive tra passato e futuro, sempre con uno sguardo rivolto all'eccellenza e alla bellezza. Con il suo fascino sportivo e il suo spirito dirompente, l'Alfa Romeo JUNIOR è pronta a diventare un nuovo simbolo di stile e prestazione nel mondo automobilistico.