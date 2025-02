Alfa Romeo Junior Ibrida Q4: al via gli ordini in Italia per la nuova compatta premium a trazione integrale

Alfa Romeo apre ufficialmente gli ordini della nuova Junior Ibrida Q4, la compatta premium che porta la sportività e l’innovazione tecnologica a un livello superiore.

Dopo l’anteprima mondiale al Bruxelles Motor Show 2025, la Junior Ibrida Q4 è ora disponibile presso tutti gli showroom Alfa Romeo in Italia e sul sito ufficiale www.alfaromeo.it.

Si tratta dell’unica vettura della sua categoria a offrire la trazione integrale Q4 con gestione automatizzata dell’asse posteriore, garantendo prestazioni elevate e massima sicurezza in ogni condizione di guida. Con questa nuova versione, la gamma Junior si amplia ulteriormente, permettendo ai clienti di scegliere tra tre declinazioni: Junior per una sportività quotidiana, Junior Veloce per performance estreme e Junior Ibrida Q4, ideale per chi cerca sicurezza e controllo senza rinunciare al piacere di guida.

Tecnologia ibrida avanzata: efficienza e potenza senza compromessi

La nuova Alfa Romeo Junior Ibrida Q4 è equipaggiata con un sistema ibrido da 48V, che combina un motore turbo benzina 1.2 litri da 145 CV con due motori elettrici da 21 kW. Questa configurazione assicura una ripartizione della coppia ottimale e una trazione impeccabile su ogni tipo di fondo stradale.

Motore anteriore: integrato nella trasmissione automatica a doppia frizione a 6 marce, ottimizza la gestione della potenza per una guida fluida e dinamica.

Motore posteriore: posizionato sull’asse posteriore, assicura una trazione indipendente senza collegamento meccanico tra gli assi. Grazie a un riduttore di coppia, può generare fino a 1900 Nm sulle ruote posteriori, garantendo stabilità e grip anche su superfici a bassa aderenza.

Questa architettura avanzata è supportata dal sistema Power Looping Technology, che permette alla trazione integrale di funzionare anche quando la batteria è a basso livello di carica. Il risultato? Un’esperienza di guida sicura, fluida e altamente prestazionale, perfetta sia per la città che per le avventure su strade innevate o sconnesse.

DNA Alfa Romeo: massima personalizzazione della guida

La Junior Ibrida Q4 integra il celebre selettore DNA, che consente al conducente di adattare la risposta dell’auto in base alle condizioni di guida:

Dynamic: massimizza le performance e la reattività per una guida sportiva e coinvolgente.

Natural: offre il miglior compromesso tra comfort e prestazioni per l’uso quotidiano.

Q4: ottimizza la trazione e la stabilità in condizioni di bassa aderenza, garantendo sicurezza anche su neve e pioggia.

Advanced Efficiency: riduce i consumi e ottimizza l’efficienza energetica per una guida più sostenibile.

A completare il pacchetto dinamico, troviamo le sospensioni posteriori MultiLink indipendenti, progettate per offrire una tenuta di strada superiore e un comfort di guida eccellente.

Design distintivo e dotazioni premium

Oltre alle straordinarie prestazioni, la Junior Ibrida Q4 si distingue per un design inconfondibile e dettagli di alta gamma:

Scudetto Alfa Romeo “Leggenda” reinterpretato in chiave moderna.

Fari Full LED che enfatizzano l’anima sportiva della vettura.

Cerchi in lega “Petali” da 18”, che richiamano l’heritage del brand.

Interni raffinati con volante in pelle, sedili Spiga riscaldati in vinile e tessuto, regolazione elettrica per il guidatore con funzione massaggio e illuminazione d’ambiente a 8 colori.

Sul fronte della tecnologia, la Junior Ibrida Q4 offre di serie:

Infotainment da 10.25” con navigazione integrata.

Impianto audio premium a 6 altoparlanti per un’esperienza sonora immersiva.

Guida autonoma di livello 2, per un comfort di guida avanzato.

Telecamera posteriore a 180° e portellone elettrico hands-free, per la massima praticità.

Sistema keyless con proximity access, per un accesso rapido e sicuro all’abitacolo.

Per chi è pensata la Junior Ibrida Q4?

La versatilità della Junior Ibrida Q4 la rende ideale per un’ampia varietà di clienti:

Appassionati di sport invernali e avventure outdoor, grazie alla trazione integrale Q4 e alla sicurezza offerta su superfici difficili.

Professionisti e flotte aziendali, per cui rappresenta una scelta premium, performante ed efficiente.

Chi cerca un’auto sportiva ma pratica, capace di affrontare sia la vita cittadina che percorsi extraurbani con la massima agilità.

Con il suo mix di prestazioni, tecnologia e design esclusivo, la Junior Ibrida Q4 è pronta a conquistare il mercato delle compatte premium, offrendo un’alternativa di carattere per chi non vuole compromessi tra sportività e sicurezza.

Gli ordini sono già aperti: il futuro della guida Alfa Romeo è già realtà.