Alfa Romeo Junior VELOCE: debutto elettrico da 280 CV

La nuova Alfa Romeo Junior VELOCE, con un motore 100% elettrico da 280 CV, è pronta per il debutto dinamico presso il Centro Sperimentale di Balocco (VC).

Questa compatta sportiva rappresenta il massimo della sportività nella gamma Alfa Romeo, in linea con i modelli VELOCE di Giulia, Stelvio e Tonale.

La Alfa Romeo Junior VELOCE non si distingue solo per il nuovo motore elettrico, ma per un intero sviluppo progettuale mirato a massimizzare le performance e il piacere di guida. Con uno sterzo calibrato per essere il più diretto del segmento (14,6) e un assetto sportivo ribassato di 25 mm, la Junior offre una tenuta di strada eccezionale. Le barre antirollio anteriori e posteriori, tarate per una guida sportiva, garantiscono un inserimento in curva rapido e preciso.

L’impianto frenante, con dischi anteriori da oltre 380 mm e pinze monoblocco a 4 pistoncini, insieme al differenziale Torsen, assicurano la migliore trazione possibile in ogni condizione. Gli pneumatici performanti da 20” specifici per veicoli elettrici ad alte prestazioni offrono elevati livelli di aderenza.

Progetto Firmato dai Migliori Ingegneri

Gli obiettivi di Alfa Romeo rimangono invariati: offrire la migliore dinamica di guida della categoria. Per questo progetto è stata coinvolta la stessa squadra di ingegneri responsabile di modelli iconici come 4C, 8C, Giulia & Stelvio Quadrifoglio, Giulia GTA e lo sviluppo della 33 Stradale.

Test Esclusivi sul Circuito "Langhe"

Il debutto di Alfa Romeo Junior VELOCE avverrà presso il proving ground di Balocco, dove per la prima volta l’intera configurazione del circuito "Langhe" di oltre 20 km sarà accessibile. Questo tracciato storico, utilizzato dal team “Alfa Corse” per testare le vetture da competizione, offrirà un'opportunità unica per valutare le prestazioni della nuova compatta sportiva.

La Alfa Romeo Junior VELOCE promette di essere una pietra miliare nel segmento delle sportive compatte, combinando prestazioni eccezionali, un design inconfondibile e il puro divertimento alla guida, incarnando al meglio lo spirito e l'innovazione del marchio Alfa Romeo.