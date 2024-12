Alfa Romeo protagonista al Bruxelles Motor Show 2025

Alfa Romeo si prepara a brillare alla 101ª edizione del Bruxelles Motor Show 2025, in programma dal 10 al 19 gennaio 2025, con due attesissime anteprime internazionali:

la serie speciale INTENSA, che coinvolge tutta la gamma, e la nuovissima Junior Ibrida Q4, un B-SUV compatto e sportivo che ridefinisce gli standard del segmento premium.

Questo evento segna un ulteriore passo avanti nel percorso di rinnovamento del marchio italiano, che si conferma ambasciatore di innovazione, design ed eccellenza nel panorama automobilistico globale.

Le protagoniste della gamma INTENSA

La serie speciale INTENSA nasce per celebrare l’essenza del marchio Alfa Romeo, con dettagli esclusivi e innovazioni tecnologiche che esaltano la tradizione sportiva e il design inconfondibile del brand. Questa nuova declinazione coinvolge i modelli Giulia, Stelvio, Tonale e Junior, unendo eleganza, sportività e avanzate dotazioni tecnologiche.

Tonale INTENSA

La Tonale INTENSA cattura l’attenzione con cerchi in lega da 20 pollici bicolore, dettagli in oro chiaro e finiture nero lucido. Gli interni in Alcantara nero sono impreziositi da cuciture color cuoio e un design che combina raffinatezza ed esclusività. Dotata di un ricco equipaggiamento, include sospensioni elettroniche, guida assistita di livello 2 e un impianto audio Harman Kardon con 14 altoparlanti. Le motorizzazioni disponibili comprendono la versione Plug-In Hybrid Q4 da 280 CV, un’ibrida da 160 CV e un diesel da 130 CV.

Stelvio INTENSA

La Stelvio INTENSA offre cerchi in lega da 20 pollici, pinze freno nere con dettagli in oro e il tricolore sugli specchietti laterali. Gli interni combinano pelle e Alcantara con dettagli cuoio, arricchendo l’abitacolo di sportività e lusso. È disponibile con motorizzazioni benzina da 280 CV e diesel da 210 CV (AWD) e 160 CV (RWD).

Giulia INTENSA

Anche la Giulia INTENSA si distingue per i cerchi diamantati da 19 pollici, dettagli oro e interni in pelle pregiata. Le motorizzazioni includono un benzina da 280 CV, con trazione posteriore o integrale, e due varianti diesel da 210 CV(AWD) e 160 CV (RWD).

Alfa Romeo Junior Ibrida Q4: un nuovo standard per il segmento B-SUV

L’anteprima mondiale della Junior Ibrida Q4 porta Alfa Romeo a competere nel segmento dei B-SUV premium, offrendo soluzioni innovative per trazione, efficienza e design.

Tecnologia avanzata

La Junior Q4 combina un motore turbo 1.2 litri da 136 CV con due motori elettrici: uno sull’asse anteriore e uno su quello posteriore. Questa configurazione garantisce una trazione integrale intelligente e una distribuzione ottimale della coppia, ideale per affrontare tutte le condizioni stradali.

Design esclusivo

Con cerchi diamantati da 18 pollici e dettagli in nero lucido e oro, la Junior Q4 unisce stile e sportività. Gli interni sono rifiniti in Alcantara e pelle, con cuciture a contrasto e dettagli cuoio che esaltano l’atmosfera premium dell’abitacolo.

Versatilità e performance

La Junior Q4 offre modalità di guida personalizzabili attraverso il selettore DNA, che consente di adattare le prestazioni alle esigenze di chi guida. Il sistema di sospensioni posteriori MultiLink assicura comfort e stabilità, rendendo la Junior ideale per percorsi urbani e strade impegnative.

L’icona senza tempo: la nuova Alfa Romeo 33 Stradale

Al Bruxelles Motor Show, Alfa Romeo celebra anche la leggendaria 33 Stradale, una coupé esclusiva realizzata in soli 33 esemplari. Quest’auto, omaggio alla versione originale del 1967, è un capolavoro di design e tecnologia, pensato per una ristretta cerchia di appassionati.

Realizzata con un processo artigianale unico, la nuova 33 Stradale incarna il perfetto connubio tra heritage e futuro, unendo bellezza e prestazioni senza compromessi.

Il 2025: un anno cruciale per Alfa Romeo

Con la partecipazione al Bruxelles Motor Show 2025, Alfa Romeo inaugura un anno ricco di novità. La nuova gamma INTENSA, la Junior Ibrida Q4 e la 33 Stradale segnano un percorso di innovazione e tradizione che consolida il posizionamento premium del marchio.