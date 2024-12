Alfa Romeo Stelvio: il nuovo SUV della Polizia di Stato in livrea bianco-azzurra

Alfa Romeo e Polizia di Stato rafforzano il loro storico sodalizio con la consegna delle prime 70 Alfa Romeo Stelvio in livrea bianco-azzurra, parte di un lotto di 200 unità destinate alla Polizia Stradale entro la fine del 2024.

Il primo SUV del Biscione a "indossare" la divisa della Polstrada unisce design, tecnologia e performance per garantire sicurezza e comfort agli operatori in servizio.

Questa fornitura nasce dall’assegnazione di una gara pubblica vinta lo scorso febbraio dall’ente Stellantis Fleet & Business e si affianca alle 850 Alfa Romeo Tonale già in dotazione alle forze dell’ordine. Entro i prossimi mesi, altre 350 Tonale andranno ad arricchire ulteriormente il parco auto della Polizia di Stato, dimostrando l’impegno di Alfa Romeo nel fornire soluzioni affidabili e innovative per il controllo della mobilità su strada.

Le Stelvio, equipaggiate con un motore 2.2 diesel da 210 CV, cambio automatico a 8 rapporti e trazione integrale Q4, sono state allestite per rispondere alle specifiche esigenze operative della Polizia Stradale. Tra le dotazioni principali si trovano un pannello luminoso a messaggi variabili e mobili contenitori interni per il trasporto delle attrezzature. La configurazione è stata studiata per garantire maggiore versatilità nei servizi e un livello di comfort superiore, particolarmente importante per i turni prolungati sulla rete autostradale.

Alfa Romeo Stelvio rappresenta un gioiello tecnologico e un’icona di sportività grazie al perfetto bilanciamento dei pesi, alla dinamica di guida eccellente e al design senza tempo, rigorosamente Made in Italy. Con questa nuova fornitura, il SUV del Biscione si aggiunge alla lunga tradizione delle "Pantere" Alfa Romeo, veicoli che hanno accompagnato la Polizia di Stato per oltre settant’anni.

Dal debutto della storica Alfa Romeo 1900 del 1952 fino alle moderne Giulia e Tonale, ogni Pantera ha lasciato un segno indelebile nell’immaginario collettivo, contribuendo alla sicurezza del Paese e diventando simbolo dell’ingegno e del design italiano. Ora, con Stelvio, Alfa Romeo continua questa eredità, offrendo alle forze dell’ordine un veicolo capace di coniugare bellezza, tecnologia e funzionalità operativa.