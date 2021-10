Alla “Fiera Internazionale Fuoristrada” Jeep è stata protagonista

Il mercato italiano sta premiando il nuovo 4x4 secondo Jeep: Compass figura al primo posto del mercato Plug-In in Italia sia nel mese di settembre, sia nel totale annuo.

Tre giorni in Versilia all’insegna della guida in fuoristrada, la gamma di SUV più premiata di sempre, oggi anche in versione plug-in hybrid con Jeep ® Wrangler 4xe, Jeep ® Compass 4xe e Jeep ® Renegade 4xe disponibili per emozionanti test drive, lo scenografico Truck Jeep ® : questi tra gli ingredienti che hanno sancito il successo della “Fiera Internazionale del Fuoristrada”. La prima edizione della manifestazione è andata in scena dal 15 al 17 ottobre, richiamando oltre 32.000 spettatori tra professionisti del settore e appassionati dell’off road tra l’area Expo di Viareggio e l’area Experience di Massarosa, che ospitava il Truck Jeep.

Nel dettaglio, si tratta di un autoarticolato che diventa uno spazio espositivo Jeep di 1200 m2 dotato di due pareti led, una WallBox per ricaricare i SUV Jeep 4xe e soprattutto un ponte alto 9 metri e dotato di bascula con una pendenza di 45°. In questa configurazione è stato possibile, grazie agli istruttori Jeep, vivere le emozioni della guida off road e prove come il twist, apprezzando la proverbiale capability che contraddistingue il brand da 80 anni e che sta evolvendo oggi in un approccio sempre più green grazie alla tecnologia ibrida plug-in 4xe.

4xe è il sub brand di Jeep che identifica il nuovo 4x4 del marchio: esprime l’evoluzione del concetto stesso di capability aggiungendo sostenibilità, efficienza e ancora più sicurezza e divertimento di guida. La tecnologia ibrida plug-in 4xe equipaggia sia i SUV made in Italy Compass e Renegade, che hanno dato il via al percorso del brand verso la mobilità sostenibile con “emissioni zero” quando si guida in modalità elettrica insieme alla sicurezza all-terrain della trazione eAWD, sia Wrangler 4xe. L’icona del marchio può viaggiare a quattro ruote motrici in modalità 100% elettrica, con 380 CV di potenza massima combinata e una coppia massima di 637 Nm che garantisce nuovi livelli di performance off-road in totale sicurezza e conservando intatte le capacità “Trail Rated”.

SUV autenticamente Jeep, dunque, ma capaci di garantire prestazioni off road e urbane a zero emissioni: una ricetta che il mercato italiano sta dimostrando di apprezzare. Compass è infatti al primo posto del mercato Plug-In in Italia sia nel mese di settembre, sia nel totale annuo, e il marchio Jeep vanta la leadership nel progressivo annuo del mercato “alla spina”, ossia quello che comprende Battery Electric Vehicle e Plug-In Hybrid.