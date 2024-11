Alpine A110 Monochromatic: l’arte in bianco e nero di Mathieu Cesar

La nuova Alpine A110 Monochromatic è l’ultima espressione della fusione tra arte e design automobilistico, frutto della collaborazione tra Alpine e Mathieu Cesar, fotografo di fama internazionale noto per il suo stile retro-futuristico.

L’artista, specializzato in fotografia in bianco e nero, ha portato il suo approccio visivo unico nel mondo dell’auto, trasformando la sportiva Alpine A110 S in un’opera d’arte monocromatica.

Mathieu Cesar ha descritto il progetto come un’estensione del suo mondo creativo:

“Le auto sono il frutto dell’ingegno umano, un oggetto universale che ci avvicina. Con il progetto Monochromatic, abbiamo cercato di esaltare l’essenza dell’A110, eliminando il colore per mettere in risalto ogni linea e dettaglio con luci e ombre.”

Design monocromatico: semplicità e raffinatezza

La A110 Monochromatic è stata concepita per celebrare la purezza delle forme, esaltando la silhouette iconica della sportiva Alpine attraverso una tavolozza che include solo bianco, nero e sfumature di grigio. Il risultato è un design ipnotico che cattura l’attenzione e valorizza l’estetica senza tempo dell’A110 S.

Con una lunghezza di 4,18 metri e un peso ridotto grazie all’utilizzo di materiali leggeri come l’alluminio, l’auto unisce eleganza e sportività. Le linee della carrozzeria sono accentuate da contrasti grafici: il frontale e il posteriore nero lucido si fondono con sfumature bianche che emergono lungo i fianchi, creando un gioco di transizioni che enfatizzano il dinamismo del design.

Un’auto artistica e performante

Oltre al design, la A110 Monochromatic mantiene le prestazioni che contraddistinguono il modello A110 S. Sotto il cofano si trova un motore 1.8 turbo da 300 CV, che permette un’accelerazione da 0 a 100 km/h in soli 4,2 secondi. Con un rapporto peso/potenza di 3,7 kg/CV, la sportiva si adatta sia alla guida su strada che a quella in pista.

Secondo Antony Villain, Direttore del Design Alpine: “La Monochromatic è il risultato di un dialogo tra due arti: la fotografia di Mathieu Cesar e il know-how automobilistico di Alpine. Questo progetto esprime la nostra visione comune di prestazioni ed eleganza, combinando materiali e texture con passione ed emozione.”

Interni: tecnologia e artigianato a contrasto

Gli interni della A110 Monochromatic seguono la stessa filosofia del design esterno, con un contrasto netto tra la parte superiore bianca e quella inferiore nera. Dettagli come i pannelli delle porte e gli schienali dei sedili sono stati realizzati con tecnologie avanzate come la stampa 3D, che offre leggerezza e trasparenza.

La selleria, che sfuma dal bianco al nero, riprende il tema monocromatico, mentre elementi in alluminio, come la decorazione della console centrale e i battitacco specifici, aggiungono un tocco di raffinatezza. Il risultato è un abitacolo che unisce arte e funzionalità, offrendo un’esperienza di guida unica e coinvolgente.

Mathieu Cesar: catturare l’essenza della A110

Durante la collaborazione, Mathieu Cesar ha creato una serie di scatti e un filmato che catturano l’anima della A110 Monochromatic. In queste opere, l’auto sembra sospesa in un universo parallelo, dove luci e ombre danzano sulla carrozzeria, mettendo in risalto ogni dettaglio.

“Con i miei scatti in bianco e nero, cerco sempre di cogliere l’essenza del soggetto. La A110 Monochromatic mi ha permesso di esplorare il connubio tra ingegneria e arte, creando immagini che raccontano la sua unicità e la sua anima.”, ha dichiarato l’artista.

Alpine Art Car: una tradizione di creatività

La collaborazione con Mathieu Cesar si inserisce nella tradizione delle Alpine Art Car, un progetto che negli ultimi anni ha visto il marchio lavorare con artisti di fama mondiale per esplorare nuovi territori creativi.

Dopo la A110 S di Felipe Pantone (2021), la A110 Sastruga del Collettivo Obvious (2022) e la A110 Metamorphosis di Arne Quinze (2023), la A110 Monochromatic rappresenta un ulteriore passo avanti nel dialogo tra arte e ingegneria, sottolineando l’impegno di Alpine nel sostenere la creatività.

La Alpine A110 Monochromatic è molto più di una sportiva: è un’opera d’arte su quattro ruote. Grazie alla collaborazione con Mathieu Cesar, Alpine ha saputo coniugare prestazioni e design in una visione che celebra la bellezza e la funzionalità.

Con il progetto Monochromatic, Alpine conferma il suo ruolo di innovatore nel mondo automotive, dimostrando che l’arte e l’ingegneria possono unirsi per creare qualcosa di unico e senza tempo.