Alpine A290: dalla Showcar A290_β alla produzione di serie

Nel 2023, Alpine ha svelato la showcar A290_β (A290 “beta”), offrendo un'anteprima spettacolare della futura A290 di serie.

Il reveal ha visto la partecipazione dei piloti del BWT Alpine F1 Team, Pierre Gasly ed Esteban Ocon, sottolineando l'importanza di questa nuova aggiunta alla gamma Alpine.

La showcar A290_β è stata progettata per esprimere le intenzioni stilistiche e tecniche della futura A290, primo modello del Dream Garage Alpine. Con due motori anteriori, funzione torque vectoring, omologazione FFSA per la guida su pista, posizione centrale del pilota e due sedili laterali per i passeggeri, la A290_β rappresenta una rivoluzione nel mondo delle auto da corsa elettriche.

Ispirata alla concept car Alpenglow, la A290_β reinterpreta i codici stilistici della Marca per l'era elettrica. Molti degli elementi della showcar sono stati trasferiti alla versione di serie della A290: la firma luminosa a X dei quattro fari, il design muscoloso dei parafanghi, i cerchi Snowflake e gli pneumatici Michelin specifici.

Nell'abitacolo, il posto guida è caratterizzato dal pulsante Overtake sul volante, che fornisce un’istantanea spinta di potenza, rendendo ogni guida un'esperienza emozionante. La A290 di serie incarna perfettamente lo spirito sportivo e l'innovazione tecnologica di Alpine, pronta a conquistare una nuova generazione di appassionati di auto elettriche.