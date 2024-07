Alpine A290 debutta al Goodwood Festival of Speed 2024

Il Goodwood Festival of Speed 2024 ha visto un debutto straordinario con la presentazione dell'Alpine A290, la prima auto sportiva elettrica della Marca.

Questo evento iconico è stato l'occasione perfetta per Alpine di mostrare la sua evoluzione verso un futuro elettrificato, mantenendo al contempo la sua eredità di successo nel motorsport.

Un debutto elettrizzante

Dopo la recente anteprima mondiale alla 24 Ore di Le Mans, l'Alpine A290 ha fatto il suo debutto dinamico sul famoso percorso della collina di 1,16 miglia di Goodwood, nell’ambito dell’evento “First Glance”. Con una potenza di 220 CV, la A290 ha dimostrato le sue impressionanti capacità sportive, catturando l'attenzione degli appassionati di auto e degli esperti del settore.

Una gamma strepitosa

La presenza di Alpine al Festival non si è limitata alla sola A290. L'evento ha visto la partecipazione di una serie di modelli iconici e innovativi che rappresentano sia il passato che il futuro del marchio. Tra questi, l'A110 Pikes Peak, ottimizzata aerodinamicamente e dotata di una potenza di 500 CV, e la concept car Alpenglow, che combina la leggerezza della carrozzeria in carbonio con una motorizzazione a idrogeno ad alte prestazioni.

Icone del motorsport

La passione di Alpine per il motorsport è stata ulteriormente sottolineata dalla presenza di modelli storici e attuali. L'A110 Gruppo 4 Tour de Corse del 1975 ha accompagnato l'A290 nell’evento “First Glance”, mentre la showcar di BWT Alpine F1 Team, la Formula 1 biturbo V6 RS10 degli anni '70 e la radicale A442B da endurance con motore V6 hanno arricchito la “griglia dei costruttori”. Queste vetture storiche sono state affiancate dalle esibizioni di tre piloti di Alpine Academy: Jack Doohan, Kush Maini e Sophia Floersch.

Esperienze interattive

Gli appassionati presenti al Goodwood Festival hanno avuto l'opportunità di mettersi alla prova al simulatore Alpine, con il più veloce che ha potuto vincere un’esperienza esclusiva a Thruxton. Inoltre, era possibile acquistare prodotti del merchandising Alpine, portando a casa un pezzo dell’esperienza.

Novità esclusive

Alpine ha anche svelato i suoi piani per rendere l'A110 ancora più esclusiva, presentando il programma Atelier Alpine. Questo programma permette ai proprietari dell’A110 di personalizzare la propria auto scegliendo tra 26 nuove tinte di carrozzeria, cerchi in lega e pinze dei freni in una varietà di finiture esclusive. Questa iniziativa mira a portare lo stile dell’A110 ad un livello superiore, offrendo un’esperienza di personalizzazione unica.

Nic Burnside, Direttore Generale di Alpine Cars UK, ha dichiarato: “Alpine regala sempre emozioni a Goodwood, ma questo sarà un anno particolarmente memorabile. Insieme ad auto da competizione sbalorditive, Alpine mostrerà in modo dinamico come la Marca stia diventando sempre più accessibile e più versatile che mai. Alpine A290, 100% elettrica, si rivolge ad un pubblico molto più vasto e dimostra che i modelli di serie Alpine stanno prendendo una nuova entusiasmante direzione.”