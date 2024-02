Alpine A290: debutto nei test artici per la City Car elettrica sportiva

Alpine A290 si afferma come una rivoluzionaria city car elettrica sportiva, progettata per ridefinire le norme della guida urbana con un tocco di sportività e prestazioni d'élite.

Mentre l'attesa per il suo debutto ufficiale a giugno 2024 cresce, la vettura ha recentemente completato una serie di test rigorosi nelle condizioni invernali estreme della Lapponia svedese, vicino al Circolo Polare Artico.

L'Alpine A290 è lunga 3.990 mm, larga 1.820 mm e alta 1.520 mm con un passo di 2.530 mm, si distingue per il suo design compatto e agile, ideale per la guida urbana. L'esclusivo camouflage che adorna il prototipo, caratterizzato dal logo Alpine "A" sul tetto e dal colore Blu Alpine, sottolinea l'identità distintiva del marchio.

Dotata di un volante sportivo in pelle Nappa con design ispirato al motorsport, la A290 offre un'esperienza di guida coinvolgente con funzioni avanzate direttamente riprese dalle Formula 1 Alpine, tra cui le modalità OV (Overtake), RCH (Recharge) e Drive. Queste caratteristiche riflettono l'essenza sportiva dell'Alpine, garantendo al contempo comfort e controllo.

Sul fronte delle prestazioni, la A290 si avvale di pneumatici MICHELIN Pilot Alpin 5 ad alte prestazioni per affrontare le sfide delle condizioni invernali. La collaborazione di lunga data tra Alpine e Michelin ha portato alla creazione di pneumatici su misura che esaltano le capacità della vettura su diverse superfici, assicurando sicurezza e dinamicità di guida. La gamma include anche due opzioni estive: il MICHELIN Pilot Sport EV, per un'efficienza energetica ottimizzata, e il MICHELIN Pilot Sport S5, per un'esperienza più sportiva.

I test in Svezia hanno messo in evidenza l'eccezionale aderenza, la frenata e la precisione di guida della A290, dimostrando la sua capacità di mantenere alte prestazioni anche nelle condizioni più avverse. Questo approccio meticoloso allo sviluppo sottolinea l'impegno di Alpine nel garantire che ogni aspetto della A290, dalla reattività del motore alla qualità del riscaldamento e del disappannamento, sia ottimizzato per offrire un'esperienza di guida senza compromessi.

Con l'avvicinarsi del lancio, l'Alpine A290 si preannuncia come una pietra miliare nell'evoluzione delle city car sportive, combinando agilità urbana, prestazioni eccellenti e un'esperienza di guida elettrizzante, il tutto mantenendo l'heritage sportivo che contraddistingue il marchio Alpine.