Alpine A290: l'inizio dell'era sportiva elettrica

Con il lancio della A290, Alpine entra in una nuova era, caratterizzata dalla sportività elettrica in perfetto stile Alpine.

Questo modello rappresenta un ingresso accessibile nel mondo Alpine, inaugurando il "Dream Garage" completamente elettrico del marchio, che vedrà anche un Crossover GT del segmento C e una nuova A110.

La A290 combina la sensazione di guida della A110 con un design compatto e sportivo da city car. Sviluppata in continuità con il DNA Alpine, la A290 è agile, compatta e offre prestazioni eccellenti, mantenendo il comfort nella guida quotidiana. Utilizzando una piattaforma elettrica progettata da Ampere e servizi energetici ottimizzati come il Mobilize PowerBox, questa vettura si inserisce in un ecosistema elettrico completo.

Il design accattivante della A290, le caratteristiche tecniche di alto livello, la connettività avanzata e le numerose opzioni di personalizzazione la rendono una vera Alpine di nuova generazione, perfetta per l'era elettrica. Destinata a conquistare una nuova clientela sia orientata alle prestazioni sia allo stile, la A290 viene prodotta nello stabilimento di Douai, con il motore realizzato nella Megafactory di Cléon e la batteria prodotta in Francia dall'estate 2025.

"Alpine A290 è il primo modello della nuova generazione elettrica che inaugura nel migliore dei modi il nostro Dream Garage. Una city car sportiva che segna l'apertura di Alpine ad un pubblico più vasto e riporta in auge una categoria finita nel dimenticatoio, quella delle hot hatch, molto apprezzate per il piacere di guida che procurano." ha dichiarato Philippe Krief, CEO di Alpine.