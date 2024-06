Alpine A290: interni sportivi ed eleganti in ogni dettaglio

L'Alpine A290 offre un’esperienza di guida esclusiva grazie al suo design interno, che riflette sportività e eleganza.

L’abitacolo è dominato dalla tonalità Deep Blue, che contribuisce a creare un ambiente sofisticato e distintivo, tipico del mondo Alpine. L'orientamento del driver display verso il conducente e il lato passeggero con il nome del modello retroilluminato aggiungono un tocco di personalizzazione e modernità. L’ambient lighting configurabile permette di creare l’atmosfera ideale per ogni viaggio, facendo sentire chiunque a bordo parte integrante dell’esperienza di guida.

La A290 è una city car perfettamente abitabile, con cinque porte che facilitano l’accesso ai cinque posti e un portabagagli generoso da 326 litri. Il cuore del design interno è l'esclusivo volante sportivo a tre razze, con parte inferiore piatta e marcatura a ore 12, rivestito in pelle nappa. Questo volante moderno e scolpito presenta una svasatura accentuata che sottolinea la sportività e una cornice di spessore per una presa migliore. I pulsanti specifici in alluminio, ispirati alla Formula 1, includono la manopola RCH (Recharge) per regolare la rigenerazione della frenata a sinistra, il selettore delle modalità di guida a destra e il pulsante OV (Overtake) di colore rosso in alto. Sul volante sono presenti anche i comandi per i dispositivi di assistenza alla guida, il telefono, l’assistente vocale e le modalità di visualizzazione del quadro strumenti, offrendo al conducente un controllo completo senza dover distogliere lo sguardo dalla strada.

L'ergonomia del posto guida è ulteriormente migliorata dalla pedaliera sportiva e dal poggiapiedi, mentre il display centrale da 10,1’’ è orientato verso il conducente per una migliore visibilità. I comandi fisici della climatizzazione consentono di regolare le impostazioni senza distrazioni, garantendo comfort e sicurezza.

L’alta consolle centrale tra i due sedili ricorda l’iconico design della A110, incorporando i comandi del cambio e dettagli raffinati come il nome dell’auto impresso sul bracciolo centrale e il motivo “Snowflake” nell’alloggiamento della chiave. Questa consolle, rivestita in pelle nappa di alta qualità, rappresenta il perfetto connubio tra estetica e funzionalità.

I sedili della A290, elementi fondamentali per un’auto sportiva, sono stati progettati con particolare attenzione. Dotati di rinforzi laterali per un supporto ottimale, mantengono la morbidezza necessaria per garantire un elevato livello di comfort nella guida quotidiana. I sedili riscaldati di serie su tutte le versioni sono rivestiti di materiali ecocompatibili. Nei primi livelli di allestimento, il rivestimento è in tessuto TEP, composto al 15% da plastica riciclata e fibra di canapa, abbinato a tessuto 100% riciclato di colore Deep Blue con cuciture a contrasto grigio e il logo Alpine sulla parte superiore dello schienale. Anche il cruscotto, i lati della consolle centrale e i pannelli porta sono imbottiti con tessuto TEP, offrendo un ambiente omogeneo e di alta qualità.

Per le versioni alto di gamma GT Premium e GTS, i sedili, la plancia e i pannelli porta sono rivestiti in pelle nappa Deep Blue ed Eevee Grey. Il nome Alpine è impresso sulla pelle dei poggiatesta mentre la sigla A290 è ricamata al centro dello schienale, conferendo un ulteriore tocco di classe. La nappa, di provenienza europea, è lavorata con metodi sostenibili: per la concia vengono utilizzati gusci di chicchi di caffè e per le finiture agenti di origine vegetale, dimostrando l'impegno di Alpine per l'ambiente.

L’ Alpine A290 combina sportività e raffinatezza in un abitacolo progettato per offrire il massimo comfort e un’esperienza di guida coinvolgente. La cura dei dettagli, l'uso di materiali di alta qualità e le tecnologie avanzate rendono la A290 una city car unica nel suo genere, perfetta per chi cerca un’auto che unisca prestazioni e stile.