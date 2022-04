Alpine : apre in italia 4 nuovi Alpine Centre

Presentato nel 2021, il piano a medio termine di Alpine punta a posizionare il costruttore come un riferimento nel mondo automotive, grazie

- un modello iconico, la A110, e alla creazione di una gamma completa di tre modelli 100% elettrici entro il 2026;

- una crescita internazionale inedita, grazie allo sviluppo della Rete di Alpine Centre e all’introduzione del brand in altri Paesi del mondo (Ungheria, Slovenia);

- l’introduzione, nell’ambito del Gruppo, di un polo d’ecellenza nello sport automobilistico attraverso la Formula 1, l’Endurance, il Rallye, la competizione clienti e non ultimo l’eSport.

Alpine, già presente in 9 Paesi in Europa e in 3 Paesi Extra Europei, continua ad estendere la sua impronta geografica in Paesi come l’Ungheria e la Slovenia che hanno lanciato la Marca in questi ultimi mesi

In Italia, Alpine ha recentemente aperto 4 Alpine Centre (Nuovacomauto a Firenze, Renauto a Bari, Renauto 2000 a Caserta, Autonord Fioretto a Udine) che si aggiungono a quelli già esistenti, RRG Roma e RRG Milano.

«Ampliamo la nostra Rete distributiva Alpine con quattro dealer che costituiscono un riferimento sul loro territorio. Tutti hanno rilevato questa sfida con slancio ed entusiasmo, convinti del valore enorme che rappresenta il brand Alpine per la sua gloriosa eredità e per i suoi progetti di crescita a lungo termine come Marca del Gruppo Renault dedicata dedicata alle auto sportive innovative, autentiche ed esclusive. Questa è la prima tappa di un processo che continuerà nel 2023, in vista dell’arrivo della prossima generazione di prodotti Alpine, 100% elettrici» Raffaele Fusilli, Amministratore Delegato Renault Italia

ALPINE CENTRE FIRENZE

Titolare: Fabrizio Giusti

La storia di Nuovacomauto comincia negli anni Ottanta con l'apertura delle prime due sedi, Montecatini Terme e Pistoia, a distanza di tre anni l'una dall'altra. Lo sviluppo dell’azienda è progressivo e, nella seconda metà degli anni Duemila, arriva a toccare i territori di Lucca, Versilia e Massa che diventano parte integrante del Gruppo Nuovacomauto.

Un gruppo il cui percorso di crescita e consolidamento nel panorama automotive toscano si completa con l'acquisizione di Prato e soprattutto di Firenze, con lo showroom situato nel cuore industriale del capoluogo, dove si trovano le principali aziende dell’hinterland fiorentino.

ALPINE CENTRE UDINE

Titolare: Giovanni Zanini

Concessionaria Renault dal 1994, Zanini Holding S.p.a. è oggi una realtà che, attraverso le controllate Autonord Fioretto S.p.a. per i marchi Renault, Dacia e Nissan, Unicar S.r.l. per il marchio Opel e la partecipata Carini S.r.l. per i marchi Toyota e Lexus, costituisce uno tra i più importanti poli automobilistici del Triveneto.

I valori della sua mission: professionalità, rispetto, proattività e passione.

ALPINE CENTRE CASERTA

Titolare: Felice Farina

Nata oltre 50 anni fa, oggi conta circa 300 dipendenti uniti in un team solidale e compatto e in costante aggiornamento. Il Gruppo Farina i cui valori sono trasparenza, onestà, integrità, concretezza e rispetto, si definisce “la casa dell’automobilista”.

ALPINE CENTRE BARI

Titolare: Francesco Felice Marino

Nato nel 1953, il Gruppo Marino è una realtà consolidata nel panorama nazionale, con 11.000 auto vendute annualmente nelle 12 sedi dirette tra cui quelle di Bari, Gioia del Colle, Molfetta, Barletta, Foggia, Maglie e Casarano, e attraverso i 30 operatori affiliati dislocati in Puglia e Molise.

Giunta alla quarta generazione, la famiglia Marino rappresenta i mandati Renault, Dacia, Opel. Formazione, ricerca e impegno sono i valori che guidano l’azienda da oltre 60 anni.

Nuova gamma Alpine A110: tre filosofie e altrettante emozioni

All’inizio del 2022, Alpine ha lanciato la sua nuova gamma A110, commercializzata in Italia da Novembre 2021:

• A110

• Nuova A110 GT

• Nuova A110 S

Queste tre versioni, tutte intensamente Alpine, vantano ognuna la propria identità e il proprio territorio d’appartenenza. A modo loro, offrono tre esperienze di guida diverse ma tutte autenticamente Alpine. Fedeli a principi di leggerezza e agilità, le Alpine sono dotate di motore turbo 4 cilindri da 1.8 litri con trasmissione automatica Getrag a doppia frizione umida a 7 rapporti.

L’Alpine A110 è la porta di ingresso nel mondo Alpine. L’associazione del telaio “Alpine” con la motorizzazione da 252 cv offre un piacere di guida che rimanda alla Berlinette. Leggera, precisa e briosa, l’A110 dà prova di agilità e dinamicità in ogni circostanza.

La Nuova Alpine A110 GT è la coupé sportiva Gran Turismo della gamma. La motorizzazione da 300 cv e il telaio Alpine formano il connubio ideale in termini di performance e comfort. Di rara versatilità ed eleganza, l’A110 GT è l’auto sportiva degli spostamenti quotidiani, ma anche dei lunghi viaggi.

La Nuova Alpine A110 S, al top della gamma, pone l’accento sulla performance. Il telaio Sport valorizza appieno il potenziale del motore da 300 cv. Sportiva nell’animo, offre in opzione i pneumatici semi-slick e un kit aerodinamico specifico per soddisfare i conducenti che vanno alla ricerca di una guida più all’avanguardia, soprattutto su pista. Terribilmente efficace, l’A110 S è un concentrato di emozioni.