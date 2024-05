Alpine Esports protagonista all'evento "E/SporTech" di French Tech

Il 29 maggio 2024, Alpine Esports è stata protagonista dell'evento "Incontri e Sfide dell’E/SporTech", organizzato da French Tech Italy presso l'Ambasciata di Francia in Italia.

L'evento ha riunito alcune delle eccellenze tecnologiche di Francia e Italia, con l'obiettivo di favorire il dialogo e la collaborazione nel settore in forte crescita dello Sportech e dell'eSport.

La Missione di French Tech Italy

French Tech Italy, fondata nel 2016, è una delle prime community ufficiali della French Tech all’estero, con l'obiettivo di sostenere la crescita delle startup francesi a livello internazionale e rafforzare i legami con gli attori dell’innovazione in Italia. La community conta oggi oltre 150 aziende innovative in Italia, facendo parte di una rete globale di oltre 25.000 startup.

L'evento ha sottolineato l'importanza della collaborazione tra i due Paesi in vista di importanti appuntamenti sportivi come il Tour de France, i Giochi Olimpici e Paralimpici di Parigi 2024 e Milano-Cortina 2026.

Alpine Esports: Innovazione e Competizione

Alpine Esports, con il suo programma di eSport, è stata al centro della discussione sulla crescita del settore. Guillaume Vergnas, Head of Licensing, Merchandising, eSports & Web3 di Alpine, ha partecipato alla tavola rotonda sull’eSport, discutendo delle opportunità di crescita e delle sfide del settore insieme a Dior Buranov, Partnerships & Sponsorships Manager di Gentle Mates, partner di Alpine.

La tavola rotonda ha coinvolto anche altri importanti player del settore come Pure Moments, Ubisoft Entertainment, IIDEA, DSYRE, Virtual Regatta, France eSports e Qlash eSports, evidenziando il dinamismo e le potenzialità del mercato degli eSport in Europa.

L'Evento e gli Obiettivi

L'obiettivo dell'evento, come dichiarato dall'Ambasciatore di Francia in Italia, Martin Briens, è stato quello di creare nuove sinergie tra gli ecosistemi dell’innovazione di Francia e Italia, promuovendo la ricerca di soluzioni innovative nel settore sportivo e rafforzando le opportunità di sviluppo a livello globale. La presenza di oltre 42 aziende SporTech in Francia e 50 in Italia testimonia l'importanza crescente di questo settore per gli investitori e l'economia.

Alpine Esports Series 2024

Alpine Esports ha anche inaugurato la stagione 2024 del suo combattuto Campionato, giunto al quarto anno consecutivo. Le qualifiche a cronometro si sono svolte nel mese di aprile, con gare su Assetto Corsa Competizione. I primi trenta sim racer qualificati si sfidano in tre round per determinare il vincitore dell’anno, con l'ultimo round previsto per il 30 maggio a Misano, trasmesso su Simracing.GP.

L'evento "Incontri e Sfide dell’E/SporTech" ha dimostrato l'importanza della collaborazione tra Francia e Italia nel settore dell'innovazione sportiva e degli eSport. Alpine Esports, con il suo impegno e le sue competizioni, rappresenta un esempio di eccellenza e innovazione, contribuendo a rafforzare i legami tra i due Paesi e promuovendo lo sviluppo di nuove tecnologie nel mondo dello sport.