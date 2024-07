Alpine lancia "Rift Racers" su Fortnite:l' esperienza di gioco con l'A290

Rift Racers è una nuova esperienza esclusiva su Fortnite che consente ai giocatori di mettersi al volante della nuova A290 per un'avventura mozzafiato.

In questo gioco, i partecipanti devono attraversare i rift, raccogliere materiali cruciali e attivare la torre Alpine. Una volta attivata, dovranno uscire rapidamente dal rift prima che si richiuda, rischiando di restare imprigionati per sempre.

I giocatori possono registrare i loro tempi migliori e caricarli su riftracers-alpine.com per avere la possibilità di vincere numerosi premi. La gara rimarrà aperta fino al 31 ottobre alle 23:59 BST, offrendo un'opportunità unica di competere e vincere.

Aree Esclusive e Esplorazione del Main Hub

L'esperienza Rift Racers offre l'opportunità di esplorare nuovi territori attraverso i rift. Oltre a questo, i giocatori possono vagare per il Main Hub, un'area centrale dove possono scoprire varie attrazioni e attività mentre lavorano per salvare l'universo.

Come Partecipare

Per partecipare, i giocatori devono avere un dispositivo compatibile con Fortnite. Una volta dentro il gioco, possono cercare "Rift Racers" nella home page di Fortnite o utilizzare il codice unico "3949-8348-1021" per trovare l'esperienza. Rift Racers sarà disponibile permanentemente nel gioco, permettendo ai giocatori di divertirsi ogni volta che lo desiderano.

La Gara e i Premi

Dopo aver completato l'esperienza, i giocatori possono registrare il tempo impiegato per completare il gioco e caricare il risultato su riftracers-alpine.com. Questo darà loro la possibilità di vincere uno dei numerosi premi in palio, grazie al sostegno di partner come Gentle Mates, Trak Racer, V1RAGE e Xbox.

L'Innovazione di Alpine nel Mondo del Gaming

Daniel Ritchie, Global Director Sponsorship Acquisition di Alpine, ha dichiarato: “A290 Alpine, che trasforma la sua innovazione e adrenalina in Rift Racers, è un momento chiave per noi che ci stiamo espandendo nel mondo digitale e del gaming. Offriamo ai giocatori di tutto il mondo un nuovo modo di vivere la velocità, l’agilità e la potenza elettrica di A290. Quest’iniziativa nel mondo del gaming colma il divario tra auto di serie, motorsport e gaming, potenziando la portata della nostra Marca e conquistando una nuova generazione di fan.”

L'iniziativa non solo permette agli appassionati di auto e giochi di sperimentare le prestazioni dell'A290 in un ambiente virtuale, ma contribuisce anche a rafforzare la presenza di Alpine nel settore del gaming, avvicinando nuovi fan e ampliando l'appeal del marchio.

Dettagli Tecnici e Accesso

Per accedere a Rift Racers, i giocatori devono semplicemente avere un dispositivo su cui può girare Fortnite e cercare l'esperienza utilizzando il nome o il codice fornito. Una volta entrati, potranno immergersi in un'esperienza di gioco dinamica e coinvolgente, esplorando il Main Hub e attraversando i rift per salvare l'universo.

Con il supporto di Gentle Mates, Trak Racer, V1RAGE e Xbox, questa esperienza di gioco offre un'opportunità senza precedenti per i giocatori di vivere l'emozione e l'adrenalina dell'A290, il tutto nel contesto avvincente di Fortnite.

Per maggiori informazioni e per registrare i propri tempi, visitate riftracers-alpine.com. Non perdete l'occasione di partecipare a questa entusiasmante avventura e di vincere fantastici premi entro il 31 ottobre!