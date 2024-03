Alpine Rafforza il Team con Due Nomine Chiave

Il Gruppo Renault ha annunciato importanti nomine interne, con effetto dal 1° aprile 2024, mirate a rafforzare la leadership e l'innovazione tecnologica nel suo marchio Alpine.

Gianluca Pivetti è stato nominato Platform Global Leader di Alpine, portando con sé un'esperienza significativa nello sviluppo di motori di varie tipologie, compresi diesel, benzina e, più recentemente, idrogeno. Con un passato professionale che include ruoli chiave in aziende del calibro di Maserati, Ferrari e Stellantis Motorsport, Pivetti vanta oltre tre decenni di esperienza nel settore automobilistico. La sua nomina rientra in una strategia più ampia volta a sostenere lo sviluppo e l'innovazione della futura piattaforma ad alte prestazioni di Alpine, che gioca un ruolo centrale nella strategia di prodotto del marchio.

Parallelamente, Denis Molle assumerà la Direzione Informatica di Alpine Cars, continuando a ricoprire il suo attuale ruolo di Direttore Informatico Ingegneria del Gruppo Renault. Con una carriera trentennale all'interno del Gruppo Renault, Molle ha dimostrato una profonda competenza nell'applicazione dell'informatica all'ingegneria, ricoprendo posizioni chiave che hanno contribuito alla selezione dei fornitori, alla gestione della qualità e alla gestione informatica dei partner industriali.

Queste nomine sono descritte come passi fondamentali per il Gruppo Renault, con l'obiettivo di rafforzare le proprie competenze in ingegneria e informatica. Ciò è essenziale per lo sviluppo della futura piattaforma Alpine ad alte prestazioni, fondamentale per la strategia di crescita del marchio. Secondo Philippe Krief, CEO di Alpine, accogliere talenti come Pivetti e Molle nei team è cruciale per garantire una forte crescita di Alpine entro il 2030, sottolineando l'importanza dell'innovazione e della strutturazione nei settori dell'ingegneria e dell'informatica.