Alpine rinnova il suo impegno come Premium Partner del Greenweez Paris Major 2024

Il marchio Alpine, noto per le sue auto sportive di alta gamma, ha rinnovato la sua partnership con il Greenweez Paris Major, uno dei tornei più importanti nel panorama internazionale del padel.

Questo sport, che conta oltre 18 milioni di giocatori attivi in tutto il mondo, sta guadagnando una crescente popolarità, soprattutto tra i giovani, e condivide con Alpine valori chiave come prestazioni, leggerezza e agilità.

L’edizione del 2024 vedrà ancora una volta il logo di Alpine ben visibile allo Stadio Roland-Garros, con una forte presenza pubblicitaria lungo i lati dei principali campi da gioco e sulle reti. Questa collaborazione, parte di una strategia di partnership biennale, rappresenta per Alpine un'importante vetrina per esporre i propri veicoli e coinvolgere il pubblico appassionato di sport e automobili.

L’Alpine A290 protagonista al Greenweez Paris Major

Un punto di particolare interesse per questa edizione sarà l’esposizione di tre modelli Alpine A290 nel Jardin des Mousquetaires. Questa nuova vettura, che incarna l’eccellenza tecnica e stilistica del marchio, sarà sotto i riflettori per l’intera durata del torneo. Ogni giorno, i giocatori del Team A-Padel saranno presenti allo stand Alpine per incontrare i fan, firmare autografi e testare le proprie abilità di guida sul simulatore messo a disposizione del pubblico.

Inoltre, per agevolare gli spostamenti di giocatori e dirigenti, una flotta di veicoli Renault Esprit Alpine sarà a disposizione per l’intero evento, rafforzando ulteriormente la presenza del brand francese.

Antonino Labate, Direttore Vendite, Marketing e Customer Experience di Alpine, ha dichiarato: "Siamo lieti di rinnovare la partnership con il Greenweez Paris Major, un evento che ogni anno cresce in popolarità e rappresenta una tappa fissa nel calendario internazionale del padel. La ricerca di prestazioni spettacolari, sia sui campi da gioco che sulle piste automobilistiche, è ciò che ci unisce agli atleti e al pubblico di questo sport."

Una partnership basata su valori condivisi

La collaborazione tra Alpine e il Greenweez Paris Major non è solo una questione di visibilità, ma riflette una serie di valori condivisi tra il marchio automobilistico e il mondo del padel. Arnaud Di Pasquale, Direttore del Greenweez Paris Major, ha sottolineato l'importanza di questa collaborazione, affermando: "Siamo molto orgogliosi che Alpine abbia rinnovato la sua fiducia in noi, contribuendo al successo del principale evento di padel in Francia. Condividiamo obiettivi comuni come innovazione e prestazioni, e siamo entusiasti di continuare questa partnership."

Il Greenweez Paris Major è uno degli eventi più attesi del calendario del padel, attirando ogni anno un numero crescente di visitatori. La collaborazione con Alpine, un marchio iconico dell’automobilismo francese, aggiunge ulteriore prestigio a un torneo già di per sé straordinario.

Con la partnership rinnovata per l’edizione 2024, Alpine continua a consolidare il suo legame con il mondo dello sport e a promuovere la sua visione di prestazioni e innovazione. Il connubio tra la competizione sportiva del padel e la passione per le auto ad alte prestazioni rende questa collaborazione un perfetto esempio di come due mondi apparentemente distanti possano condividere valori comuni e obiettivi ambiziosi.