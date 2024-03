Alpine sbarca in Turchia: nuova frontiera per l'espansione globale

In un audace passo verso l'espansione internazionale, Alpine, ha annunciato il suo debutto sul mercato turco a marzo 2024.

Con una rete già consolidata in Giappone, Israele, Marocco e Singapore, l'apertura del primo Alpine Centre in Turchia segna un momento significativo nella strategia di crescita globale del brand, sottolineando l'importanza del paese come hub strategico al di fuori dell'Europa.

Situato a Istanbul, nel quartiere di Sarıyer, il nuovo Alpine Centre si estende su una superficie espositiva di 300 m², dove verranno esposte tre versioni della celebre gamma A110: l'originale A110, l'A110 GT Gran Turismo e l'A110 S sportiva. Questa mossa non solo rafforza la presenza del Gruppo Renault, di cui Alpine fa parte, in Turchia grazie alla partnership di lunga data con OYAK dal 1969, ma porta anche un soffio di freschezza nel settore automobilistico turco con veicoli che incarnano l'eccellenza in ingegneria e design sportivo.

Antonino Labate, Direttore Vendite, Marketing e Client Experience di Alpine, ha espresso orgoglio e ottimismo per questo nuovo capitolo, sottolineando il ruolo della Turchia come quinto paese extraeuropeo ad accogliere Alpine. L'apertura dell'Alpine Centre è un chiaro segnale dell'impegno del marchio a offrire un'esperienza unica ai suoi clienti, combinando lusso, comfort e prestazioni superiori.

La gamma A110, conosciuta per il suo design elegante e prestazioni agili, rappresenta il cuore dell'offerta di Alpine in Turchia. Ogni modello è progettato per offrire un'esperienza di guida unica, mantenendo i principi di leggerezza e agilità che hanno reso Alpine un nome iconico nel mondo delle auto sportive. Il motore turbo 4 cilindri 1.8 con cambio automatico a 7 rapporti Getrag a doppia frizione umida assicura una guida emozionante e reattiva, rendendo ogni versione della A110 un tributo all'eredità sportiva di Alpine.

Per celebrare il lancio in Turchia, Alpine ha organizzato delle drive experience esclusive sulle strade di Uludağ dal 7 al 9 marzo 2024, offrendo agli appassionati l'opportunità di vivere il brivido della guida sportiva in un contesto montano spettacolare, omaggiando così le origini della marca.

Questo importante passo verso l'espansione internazionale non solo consolida la presenza di Alpine sul mercato globale ma pone anche le basi per il futuro lancio di una gamma full electric entro il 2030, iniziando con la presentazione della city-car sportiva A290 a giugno 2024. Con l'apertura del suo 155° punto vendita a Istanbul, Alpine dimostra il suo impegno verso l'innovazione e l'eccellenza, promettendo di portare sulle strade turche un'esperienza di guida senza precedenti.