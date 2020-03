Altagamma e FCA: presentano la Nuova 500 firmate Bvlgari e Kartell

La prima full-electric di FCA, parliamo della nuova FIAT 500 viene svelata insieme alle edizioni One-Off, due delle quali realizzate in collaborazione con Altagamma. Si tratta di esemplari unici sviluppati con due rinomati soci storici di Altagamma: Bvlgari con la B.500 “Mai troppo” e Kartell con la 500 Kartell. Su entrambe le vetture è presente l’Icosaedro Altagamma, disegnato da Leonardo Da Vinci, che raffigura la bellezza matematica dell’universo e che dal 1992 è il logo della Fondazione.

L’iniziativa nasce nel solco del riconoscimento di Altagamma a Fiat 500, avvenuto nel 2019, come “icona dell’Italian Lifestyle”, simbolo del Made in Italy e ambasciatrice dello Stile di Vita italiano nel mondo.

Le One-Off raccontano l’attenzione particolare alla sostenibilità di tutti i partner coinvolti, anche se ciascuna poi narra i “segni distintivi” del singolo brand. Altagamma peraltro, proprio quest’anno, ha identificato nella sostenibilità uno dei valori cardini del piano strategico triennale presentato dal nuovo Presidente Matteo Lunelli. Le vetture saranno a breve battute all’asta e il ricavato sarà devoluto ad un ente che promuove i valori e le pratiche della sostenibilità.

“La 500 è un’icona del nostro Paese e del design italiano”, ha dichiarato Matteo Lunelli, Presidente di Altagamma. “Con la sua straordinaria popolarità nel corso di più di 60 anni è diventata un simbolo del nostro stile di vita e, per questo, è stata nominata nel 2019 ICONA ALTAGAMMA. Le edizioni speciali One-Off, realizzate all’insegna della sostenibilità e in collaborazione con i nostri soci Bvlgari e Kartell, testimoniano la potenza di iniziative congiunte fra marchi eccellenti e l’importanza del network di Altagamma nel favorire collaborazioni intersettoriali tra il meglio del Made in Italy”.

Il progetto delle One-Off della Fiat 500 si inserisce nel solco di una partnership consolidata tra Altagamma e FCA Group (presente in Fondazione con i due brand Alfa Romeo e Maserati) che già nel 2016 siglarono insieme con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale un protocollo bilaterale per la promozione dei prodotti Made in Italy e del Lifestyle italiano a livello internazionale.