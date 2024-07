Ampere rivoluziona le batterie del gruppo Renault con tecnologia LFP

Ampere, azienda europea leader nella produzione di veicoli elettrici smart, ha annunciato l’ampliamento della sua offerta di batterie, introducendo la tecnologia LFP (Litio-Ferro-Fosfato)

accanto alle attuali batterie NMC (Nickel-Manganese-Cobalto) utilizzate dal Gruppo Renault. Questa strategia mira a rispondere alle sfide del mercato e all’evoluzione tecnologica, garantendo una maggiore competitività e sostenibilità.

In collaborazione con i fornitori LG Energy Solution e CATL, Ampere ha creato una catena del valore integrata in Europa, assicurando un approvvigionamento stabile e competitivo di batterie LFP per diversi modelli delle gamme Renault e Alpine fino al 2030. Questi partner forniranno le batterie necessarie per sostenere la produzione di veicoli elettrici in Europa, rafforzando l’industria locale e riducendo la dipendenza da fornitori esterni.

Una delle principali innovazioni introdotte da Ampere è la tecnologia “Cell-to-pack”, sviluppata insieme a LG Energy Solution. Questa tecnologia, una novità mondiale per le celle a sacchetto (pouch cell), permette di incrementare l’autonomia dei veicoli dotati di chimica LFP integrando un numero maggiore di celle all’interno di uno spazio determinato, aumentando così la quantità di energia disponibile a bordo. La tecnologia “Cell-to-pack” non solo migliora l’efficienza energetica, ma riduce anche il costo complessivo della batteria, rendendo i veicoli elettrici più accessibili per i consumatori.

L’integrazione delle tecnologie LFP e “Cell-to-pack” consentirà ad Ampere di ridurre di circa il 20% il costo delle batterie dei veicoli a partire dall’inizio del 2026. Questa riduzione dei costi è cruciale per la democratizzazione dei veicoli elettrici in Europa, rendendoli una scelta più conveniente per un numero sempre maggiore di persone.

Ampere collabora con quattro partner leader nel settore delle batterie per rafforzare la sua posizione in un ambiente competitivo e in continua evoluzione. AESC, con sede presso il Centro ElectriCity di Douai in Francia, si occupa delle batterie NMC, mentre CATL fornisce la tecnologia LFP dallo stabilimento in Ungheria. LGES, con sede in Polonia, gestisce entrambe le tecnologie, NMC e LFP, e Verkor si concentra sulla tecnologia NMC nella gigafactory di Dunkerque, in Francia. Le batterie vengono poi assemblate ad Ampere ElectriCity, nel reparto batterie dello stabilimento di Douai, situato nel Dipartimento dell’Alta Francia.

Negli ultimi anni, i progressi nella tecnologia LFP e lo sviluppo della catena del valore in Europa hanno reso questa tecnologia un’alternativa concreta alle batterie NMC. Sebbene le batterie LFP abbiano una densità energetica inferiore rispetto alle NMC, sono perfettamente adatte per veicoli di piccole e medie dimensioni. Essendo meno costose, le batterie LFP diventano una componente essenziale per l’equazione economica dei veicoli elettrici accessibili, favorendo la loro diffusione in Europa.

Le nuove tecnologie saranno applicate ai veicoli in tempi record, con i primi modelli dotati di batterie LFP previsti per l’inizio del 2026. Questo rapido sviluppo è una dimostrazione dell’efficacia dell’approccio aperto e orizzontale di Ampere, che lavora con i migliori partner per garantire un’allocazione intelligente del capitale, flessibilità e velocità di esecuzione.

Josep Maria Recasens, Direttore delle Operazioni di Ampere, ha sottolineato l’importanza di questa strategia: “In un ambiente estremamente competitivo e in continua evoluzione, la nostra strategia delle batterie dimostra tutta l’efficacia dell’approccio aperto e orizzontale di Ampere che opera con i migliori partner, garantendo un’allocazione intelligente del capitale, flessibilità e velocità di esecuzione. Questo piano fa parte della roadmap di Ampere per ridurre del 40% i costi della prossima generazione di veicoli”.

Philippe Brunet, Direttore Ingegneria Veicoli Elettrici e Meccanica di Ampere, ha aggiunto: “Il lavoro realizzato con LG Energy Solution ci ha permesso di localizzare in Europa tutta la catena del valore relativa alla tecnologia LFP e di aumentare significativamente la sua competitività, anche per quanto riguarda la tecnologia ‘Cell-to-pack’. C’è una costante ricerca di innovazione sulle batterie e noi lavoriamo a monte, soprattutto con il ‘Laboratoire Innovation Cellule Batterie’ che sarà inaugurato a Lardy nel 2025, coinvolgendo con noi i nostri partner fin dalle prime fasi delle grandi trasformazioni future”.

Con queste innovazioni, Ampere si pone all’avanguardia nel settore dei veicoli elettrici, contribuendo significativamente alla riduzione dei costi e alla diffusione di tecnologie sostenibili in Europa.