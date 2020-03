Anche nel 2019 continua il trend di crescita del gruppo BMW

Anche la fine del 2019 è stata positiva per il gruppo BMW, che ha così raggiunto gli obiettivi prefissati nel suo piano, continuando la tendenza al rialzo della redditività. Tra ottobre e dicembre 2019, i ricavi hanno raggiunto il livello più alto di sempre per un solo trimestre, riflettendo la proporzione crescente di veicoli del segmento di lusso superiore.

Nell'intero anno, i ricavi del Gruppo hanno superato per la prima volta i 100 miliardi di euro e sono più che raddoppiati rispetto al 2009. L'utile del gruppo prima delle imposte per la seconda metà del 2019 è cresciuto in modo significativo rispetto all'anno precedente (4,3 miliardi di euro; +18,8%). Nonostante maggiori spese in conto capitale e un utile netto inferiore, è stato generato un flusso di cassa di € 2.567 milioni (2018: € 2.713 milioni; -5,4%). Le spese di ricerca e sviluppo per l'anno 2019 secondo sono state pari a 5.952 milioni di euro, in significativo aumento rispetto all'anno precedente (2018: 5.320 milioni di euro; + 11,9%).

La proporzione crescente di veicoli elettrificati sta inoltre aumentando i costi di produzione. Anche i fattori di cambio e l'aumento dei prezzi delle materie prime esercitano una pressione al ribasso sugli utili. Il BMW Group lavora costantemente per ridurre le emissioni di CO2 della sua flotta di auto nuove e intende rispettare il suo impegno di raggiungere l'obiettivo della flotta di CO2 per le sue nuove immatricolazioni europee anche quest'anno. Questo è circa il 20% in meno rispetto all'obiettivo dello scorso anno. Un terzo di questa riduzione può essere ottenuto mediante ulteriori miglioramenti dei sistemi di trasmissione convenzionali e due terzi dalla crescita nel campo dei veicoli elettrificati. “Nel 2019, abbiamo migliorato la nostra redditività di trimestre in trimestre, nonostante un contesto di mercato difficile. Ciò dimostra che disponiamo dei prodotti giusti e che la nostra strategia è efficace - ha dichiarato, Oliver Zipse, Chairman of the Board of Management di BMW -.

Abbiamo riconosciuto i segni del cambiamento nella fase iniziale e fatto i preparativi di conseguenza. Il nostro pieno potenziale sta emergendo ora, esattamente nel momento giusto”. Sulla base dei rendiconti finanziari annuali di BMW, il consiglio di amministrazione e il consiglio di vigilanza proporranno all'assemblea generale annuale del prossimo 14 maggio 2020, il pagamento di un dividendo di 2,50 euro per azione ordinaria e 2,52 euro per azione privilegiata, portando ad un rapporto di dividendo del 32,8% (2018: 32,0%) dell'utile netto. Il pagamento del dividendo totale sarebbe di circa 1,65 miliardi di euro.