Anne-Hélène Andersen entra a far parte del Gruppo Renault come CFO

Anne-Hélène Andersen, 44 anni, si è laureata presso l'ESSEC a Parigi nel 2002.

Comincia la carriera come auditor finanziario per Arthur Andersen nel 2000. Passa al Gruppo Danone nel 2003, dove ricopre diverse posizioni nel Dipartimento Finanziario per 5 anni.

Nel 2008, Anne-Hélène Andersen entra a far parte della società immobiliare Unibail-Rodamco come financial controller. Nel 2010, passa ad EssilorLuxottica, leader mondiale della progettazione e distribuzione di prodotti ottici, dove resterà per 13 anni, passando dal ruolo di Financial Controller a quello di Direttore Fusione ed Acquisizioni.

Nel 2022, Anne-Hélène è nominata Direttore Finanziario ed Esecutivo di Nikon-Essilor, la joint-venture creata tra EssilorLuxottica e Nikon Corporation in Giappone.