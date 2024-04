Antera: innovazione e tradizione si Incontrano alla Milano Design Week 2024

La rinascita di un'icona del design automobilistico italiano prende forma con Antera, storico brand di cerchi in lega, che si prepara a brillare alla Milano Design Week 2024.

Forte di un'eredità ventennale e di un rinnovato slancio creativo, Antera rappresenta l'eccellenza italiana nella produzione di cerchi, unendo tradizione e modernità.

Nel cuore dell'industria lombarda, G.M.P. Group, da vent'anni eccelle nella progettazione e produzione di cerchi in lega leggera per il mercato automotive internazionale, è il catalizzatore di questa trasformazione. L'azienda, situata in provincia di Bergamo, si estende su un'area di 27.000 mq e vanta un organico di 150 dipendenti, dimostrando il suo impegno non solo verso l'innovazione di prodotto ma anche verso la sostenibilità ambientale e il benessere dei suoi lavoratori.

Il recente ingresso di Eulero Capital nel capitale sociale di G.M.P. Group, acquisendo il 51%, apre nuove prospettive per il brand Antera, ponendo le basi per un'espansione internazionale e un rafforzamento del portfolio prodotti. Questo nuovo corso vede la collaborazione di figure di spicco come Alfredo Altavilla, riconosciuto per il suo ruolo di leadership nel settore automotive.

Il processo produttivo di G.M.P. Group è un modello di eccellenza industriale. L'azienda gestisce internamente tutte le fasi della produzione: dalla fusione alla finitura dei prodotti, assicurando standard elevatissimi. Questo approccio permette di trasformare idee creative in cerchi di prestigio che esaltano l'estetica delle automobili per cui sono progettati.

La sostenibilità è un altro pilastro fondamentale della filosofia aziendale. G.M.P. Group ha investito in un impianto fotovoltaico sul tetto dello stabilimento, dimostrando l'importanza che l'azienda attribuisce alla riduzione dell'impatto ambientale e alla promozione dell'energia rinnovabile. Inoltre, il dialogo aperto con la comunità attraverso l'aggiornamento costante dei dati energetici sottolinea il suo impegno trasparente verso l'ecosostenibilità.

In vista della Milano Design Week 2024, Antera e G.M.P. Group si apprestano a mostrare al mondo la fusione tra creatività delle forme e avanzamento tecnologico, rappresentando così il vero spirito del Made in Italy. Questo evento sarà un'occasione imperdibile per scoprire la nuova vita di Antera e i piani ambiziosi di G.M.P. Group, in un settore sempre più attento al design e all'innovazione sostenibile.