Arrivano i nuovi Mercedes eSprinter e Sprinter

Il nuovo Mercedes-Benz eSprinter, prossimamente sul mercato dei veicoli elettrici di grandi dimensioni,

offre versatilità e flessibilità con due forme, lunghezze di carrozzeria, tre dimensioni della batteria e un elevato carico utile. I clienti possono scegliere tra maggiore autonomia o carico utile, con opzioni di batteria da 56 kWh o 113 kWh, e presto da 81 kWh. La disponibilità nella versione telaio amplia le possibilità di utilizzo. Dotato del sistema multimediale MBUX, miglioramenti nei sistemi di sicurezza e assistenza, e opzioni di equipaggiamento avanzate, l'eSprinter sarà ordinabile dal 19 gennaio, con la possibilità di aggiungere un gancio di traino.

Contemporaneamente, dal 19 gennaio, sarà disponibile anche il Mercedes-Benz Sprinter a propulsione convenzionale, offrendo numerose innovazioni e potendo essere ordinato presso le concessionarie ufficiali Mercedes-Benz.

Il nuovo Mercedes-Benz eSprinter è caratterizzato da efficienza, autonomia e ampio volume di carico, rendendolo un veicolo versatile. L'innovativo design a tre moduli consente varie estensioni e carrozzerie, offrendo una flessibilità di sviluppo e progettazione. Il modulo anteriore ospita i componenti ad alta tensione, mentre la batteria ad alto voltaggio è posizionata nel sottoscocca per garantire una conservazione ottimale e un baricentro basso per una maneggevolezza elevata.

Il veicolo è stato testato con successo su un percorso da Stoccarda a Monaco di Baviera e ritorno con una singola carica della batteria da 113 kWh, dimostrando efficienza ed autonomia. Adatto per l'uso come corriere, espresso e servizio pacchi, il veicolo è disponibile in diverse configurazioni, inclusa una versione extra long con tetto alto.

La catena cinematica elettrica, con un motore sincrono a magneti permanenti (PSM) efficiente, offre potenze di 100 e 150 kW di picco. La gestione termica è stata migliorata, e i clienti possono scegliere tra tre dimensioni di batteria (113 kWh, 81 kWh, 56 kWh) per soddisfare le loro esigenze di autonomia e carico utile. La batteria al litio ferro fosfato, senza cobalto e nichel, supporta un'autonomia fino a 440 km secondo il ciclo WLTP.

La ricarica può avvenire sia in corrente alternata che continua, con opzioni di ricarica rapida fino a 115 kW presso stazioni di ricarica rapida Mercedes me Charge. Il veicolo offre funzionalità di recupero di energia in modalità di overrun e frenata, oltre a un sistema di recupero automatico D AUTO basato su informazioni radar, telecamera e dati di navigazione. Il sistema ECO Assist supporta la guida predittiva, adattando la potenza di recupero in tempo reale.

Complessivamente, il nuovo eSprinter combina efficienza, prestazioni e versatilità, rappresentando un passo significativo verso la mobilità elettrica sostenibile nel settore dei veicoli commerciali.

Il nuovo Mercedes-Benz Sprinter offre diverse opzioni per adattarsi a una vasta gamma di esigenze, inclusi diversi tipi di carico e trazione. Il modello eSprinter è dotato di una batteria da 56 kWh che può essere caricata dal 10% all'80% in circa 28 minuti a un massimo di 115 kW. Il servizio digitale Mercedes me Charge offre accesso a una vasta rete di oltre 600.000 punti di ricarica pubblici in Europa, inclusa la rete IONITY.

Il veicolo a trazione diesel offre una massima flessibilità con diverse varianti, tra cui telaio, tourer e furgone, con trazione anteriore, posteriore o integrale, fino a un peso totale a terra di 5,5 tonnellate. Il motore diesel da 2,0 litri è disponibile in quattro livelli di potenza.

Entrambi i modelli, eSprinter e Sprinter, presentano l'ultima generazione del sistema multimediale MBUX con un display da 10,25 pollici. Questo sistema offre una vasta gamma di funzionalità digitali, tra cui servizi gratuiti come la manutenzione e la gestione degli incidenti, nonché servizi remoti come il blocco e lo sblocco delle porte tramite l'app Mercedes me.

Il sistema MBUX offre anche una varietà di funzionalità digitali aggiuntive, tra cui il riconoscimento vocale specifico per il conducente e il passeggero anteriore, la navigazione migliorata e la gestione attiva dell'autonomia per il modello eSprinter. Inoltre, i clienti possono usufruire della nuova vista satellitare e di una navigazione migliorata per veicoli di grandi dimensioni.

In generale, entrambi i modelli si integrano in un ecosistema digitale che promette di semplificare la vita quotidiana dei clienti e migliorare comfort e sicurezza.

Il nuovo Sprinter ed eSprinter di Mercedes-Benz offrono viaggi rilassati con trasparenza e massima sicurezza nella pianificazione. Tra le caratteristiche, la regolazione delle impostazioni di ricarica, la strategia di ricarica ottimale e il precondizionamento.

I sistemi di sicurezza includono nuove funzioni come l'Active Brake Assist con avviso di intersezione, Active Lane Keeping Assist, Blind Spot Assist, avviso di stanchezza, Intelligent Speed Assist, sistema di chiamata d'emergenza e telecamera di retromarcia. Opzioni aggiuntive includono il Moving-off Information Assist, assistenza alla svolta, pacchetto parcheggio con telecamera a 360 gradi e display 3D, e specchietto retrovisore digitale.

L'equipaggiamento di serie è migliorato, con una logica di offerta semplificata e pacchetti opzionali come il pacchetto invernale PLUS e il pacchetto Active Safety. Le versioni base includono MBUX con display da 26 cm, telecamera per la retromarcia, volante multifunzione, monitoraggio della pressione degli pneumatici e sistemi di assistenza alla guida. Le versioni PRO e SELECT offrono ulteriori comfort e caratteristiche.