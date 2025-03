Arval Italia, nuovo riassetto manageriale dal 1° aprile 2025

Arval Italia, azienda leader nel settore del noleggio auto a lungo termine e mobilità sostenibile del Gruppo BNP Paribas, rinnova la propria struttura organizzativa attraverso significativi cambiamenti ai vertici.

Dal 1° aprile 2025, infatti, entreranno in vigore nuove nomine nel Comitato Esecutivo italiano, segnando un’importante evoluzione strategica e organizzativa orientata sia alla continuità sia al dinamismo.

La novità principale riguarda Marco Pigozzi, attuale Direttore Marketing & Digital di Arval Italia, che assumerà la guida della Direzione Retail & Partnership, subentrando ad Alessandro Pigazzi. Quest’ultimo, figura storica in Arval Italia, assumerà invece un prestigioso incarico internazionale, dirigendo la nascente Business Unit dedicata allo sviluppo e alla gestione dei partner strategici globali. Alessandro Pigazzi diventerà quindi General Manager di questa nuova divisione internazionale e riporterà direttamente a Bart Beckers, Chief Commercial Officer & Deputy CEO di Arval BNP Paribas Group.

La scelta di nominare Marco Pigozzi a capo della Direzione Retail & Partnership è strategica per rafforzare il posizionamento di Arval sul mercato retail italiano, un settore che negli ultimi anni ha acquisito sempre maggiore importanza e che oggi rappresenta una flotta sempre più rilevante per la società. Già a capo della Direzione Marketing & Digital dal suo ingresso in Arval, Marco Pigozzi porta con sé un ampio bagaglio di competenze maturate in ruoli chiave sia nel marketing digitale sia nella gestione dei rapporti commerciali. Nel nuovo incarico, succede ad Alessandro Pigazzi, con l’obiettivo di consolidare ulteriormente la leadership del brand nel segmento Retail & Partnership.

Un ulteriore cambiamento riguarda la Direzione Marketing & Digital di Arval Italia, che verrà ora affidata a una figura interna di grande esperienza: si tratta di Alessandro Nardizzi, manager che vanta un’importante esperienza internazionale proprio nel campo dello sviluppo di soluzioni di mobilità innovative e flessibili. Nella sua carriera ha guidato progetti strategici per tutti i paesi in cui è presente Arval, acquisendo una conoscenza approfondita del mercato europeo della mobilità sostenibile.

La nuova configurazione manageriale riflette la visione strategica dell’azienda, orientata a valorizzare sia le competenze consolidate sia l'innovazione, per affrontare le future sfide del mercato del noleggio auto a lungo termine. Questa evoluzione consentirà ad Arval di rafforzare il proprio posizionamento sul mercato italiano, mantenendo un focus costante sull’innovazione tecnologica e sul servizio al cliente, con una particolare attenzione al segmento retail e partnership.

Il Direttore Generale di Arval Italia, Dario Casiraghi, ha sottolineato che queste evoluzioni manageriali nascono proprio dalla volontà di mantenere l’azienda competitiva in un contesto di mercato sempre più dinamico e impegnativo. Secondo Casiraghi, affidare ruoli chiave a figure interne, già integrate e con comprovata esperienza, garantisce da una parte la continuità nelle strategie aziendali, dall’altra permette di stimolare una crescita continua attraverso nuove idee e approcci innovativi.

Con questa riorganizzazione, Arval Italia rafforza il proprio posizionamento nel settore del noleggio auto a lungo termine e della mobilità sostenibile, rispondendo prontamente alle nuove esigenze del mercato e anticipando le future tendenze del settore automotive. La società conferma così il proprio ruolo di leader nazionale ed europeo, con l’ambizione dichiarata di guidare non solo il mercato italiano, ma anche quello internazionale, attraverso scelte strategiche sempre più globali e mirate.