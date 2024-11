Aste senza riserva: il successo di Car & Classic per le auto d’epoca

Le aste senza riserva di Car & Classic stanno conquistando il mercato delle auto d’epoca e Youngtimer, attirando sempre più appassionati grazie alla loro formula vincente: nessun prezzo minimo e massima trasparenza.

Questa modalità, che lascia spazio a un’esperienza ricca di adrenalina e possibilità di ottimi affari, ha portato alla vendita di ben 250 veicoli nel 2024, con una partecipazione globale.

Perché Scegliere un’Asta Senza Riserva

La peculiarità delle aste senza riserva sta nel fatto che, allo scadere del tempo (una settimana), il miglior offerente si aggiudica il veicolo, senza dover raggiungere una cifra prestabilita. Questo modello si basa sul valore di mercato percepito dagli acquirenti, eliminando il rischio di risultati non realistici.

Come spiega Tom Wood, fondatore di Car & Classic:

“Gli offerenti conoscono il valore delle auto e fanno offerte in linea con le valutazioni di mercato. Non mancano però i casi in cui la competizione porta a superare anche le stime iniziali.”

Un esempio emblematico è la recente vendita di una Chevrolet Corvette C3 Targa del 1978, che ha superato la stima di 17.000 € con un prezzo finale di 17.882 €. Ancora più sorprendenti sono state le aste di SUV Mercedes-Benz, come il G500 del 2004, battuto a 25.250 €, e il G55 AMG del 2008, aggiudicato per 30.250 €, entrambi oltre le aspettative.

Cosa Offre Car & Classic

La piattaforma di Car & Classic si distingue per:

Un ampio catalogo di veicoli Youngtimer e d’epoca, prevalentemente anni ’90 e 2000, con prezzi che variano tra 5.000 e 30.000 €.

Garanzie di sicurezza, grazie a un sistema che blocca i pagamenti fino alla consegna del veicolo.

Semplicità di accesso, con aste completamente online che non richiedono lo spostamento dei mezzi.

Una community in crescita, con 4 milioni di utenti mensili e oltre 42.000 veicoli disponibili tra aste e annunci.

Tra i modelli più richiesti spiccano le Mercedes-Benz R129 SL500, le Jaguar XJS e le Mini storiche. Anche le auto italiane, come le Fiat 500 d’epoca, trovano grande spazio grazie alla forte tradizione motoristica del Paese.

Perché Vendere All’Asta Senza Riserva

Per i venditori, questa modalità rappresenta un’opportunità di vendita rapida e sicura. La maggior parte degli annunci proviene da privati desiderosi di liberare spazio in garage, ma il sistema si rivela efficace anche per i commercianti che, grazie a volumi elevati, riescono a compensare eventuali differenze rispetto alle stime iniziali.

Come sottolinea Tom Wood:

“In Europa centrale e nel Regno Unito, c’è una forte familiarità con le aste, il che rende questa modalità popolare. Anche in Italia, però, il mercato sta crescendo rapidamente: nel 2024 il nostro Paese ha ospitato il 20% delle aste europee.”

Come Partecipare

Partecipare alle aste di Car & Classic è semplice: basta registrarsi al sito, attivare un account gratuito e iniziare a vendere o rilanciare. Il premio d’asta, pari al 6%, è a carico del venditore solo in caso di vendita, mentre gli acquirenti pagano una tariffa fissa in base al valore del veicolo acquistato.

Fondata nel 2005 nel Regno Unito, Car & Classic è ormai una realtà globale, con una presenza consolidata anche in Italia, dove offre un’interfaccia completamente in italiano e una vasta gamma di opportunità per appassionati e collezionisti.