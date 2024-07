Audi A6 e-tron: l'avanguardia elettrica in configurazioni Sportback e Avant

Audi ha svelato la nuova A6 e-tron, disponibile nelle configurazioni Sportback e Avant, come secondo modello basato sull'innovativa piattaforma PPE.

Questi nuovi modelli segnano un traguardo importante per il marchio tedesco, offrendo prestazioni eccezionali, un'autonomia di riferimento e un design all'avanguardia.

Design aerodinamico e tecnologico

L'Audi A6 e-tron presenta un design affilato e aerodinamico con un coefficiente di resistenza aerodinamica (CX) di 0,21 per la Sportback e di 0,24 per la Avant. Questi valori rappresentano il massimo dell'efficienza aerodinamica per Audi e per l'intero Gruppo Volkswagen. Gli elementi stilistici distintivi includono luci diurne affilate, un ampio single frame nero, e fari integrati nella maschera frontale scura. La linea di spalla continua e i passaruota muscolosi conferiscono alla vettura un aspetto potente e dinamico.

Le air curtain, le prese d'aria adattive e il sottoscocca carenato contribuiscono all'eccezionale efficienza aerodinamica. La gamma di cerchi varia da 19 a 21 pollici, mentre la palette colori al lancio comprende otto tinte diverse.

Prestazioni e autonomia

L'A6 e-tron offre motori elettrici potenti e compatti, abbinati a una batteria agli ioni di litio con capacità nominale di 100 kWh, garantendo un'autonomia fino a 750 km per la Sportback e fino a 720 km per la Avant, secondo il ciclo WLTP. Al debutto, sono disponibili due configurazioni: la versione performance, con trazione posteriore e un singolo motore elettrico da 367 CV, e la versione sportiva S6 e-tron quattro, con due motori elettrici che producono complessivamente 551 CV.

Grazie alla tecnologia di ricarica a 800 Volt e alla potenza di ricarica in DC fino a 270 kW, l'A6 e-tron può recuperare fino a 310 km di autonomia in soli 10 minuti presso una stazione HPC. Il sistema di gestione termica predittiva e la funzione Plug & Charge semplificano ulteriormente il processo di ricarica.

Tecnologia avanzata e sicurezza

L'interno della A6 e-tron è caratterizzato dall'Audi Digital Stage, composto dall'Audi virtual cockpit da 11,9 pollici, il display MMI da 14,5 pollici e uno schermo dedicato al passeggero. Il display panoramico MMI è curvo e utilizza la tecnologia OLED, avvolgendo il guidatore e richiamando le linee del single frame Audi.

L'head-up display con realtà aumentata proietta informazioni sul parabrezza, integrando il mondo reale e virtuale. I retrovisori esterni virtuali di seconda generazione offrono una visibilità ottimale senza distrarre il guidatore.

Tra le dotazioni di sicurezza, l'A6 e-tron include l'Intelligent Brake System (IBS), che ottimizza la frenata rigenerativa, e una vasta gamma di sistemi di assistenza alla guida, tra cui l'adaptive drive assistant plus, che regola le dinamiche longitudinali e trasversali dell'auto.

Illuminazione e personalizzazione

La seconda generazione della tecnologia OLED offre una firma luminosa attiva, permettendo una personalizzazione unica dei fari. Le luci di comunicazione posteriori utilizzano simboli d’avvertimento triangolari per allertare gli altri utenti della strada in caso di pericoli.

Architettura elettronica E3 1.2

L'A6 e-tron adotta l'architettura elettronica E3 1.2, che supporta aggiornamenti software over-the-air e integra il sistema operativo Android Automotive OS. L'assistente vocale intelligente, con funzionalità di autoapprendimento, riconosce oltre 800 espressioni verbali e supporta comandi indiretti e multitasking.

Servizi premium

Audi Italia offre servizi premium come e-tron power on demand, che ricarica la vettura sul posto tramite van elettrici E-GAP, ed e-tron switch, che consente di utilizzare una vettura ibrida Audi per 15 giorni all'anno, garantendo massima flessibilità e comfort.

L'Audi A6 e-tron arriverà nelle concessionarie italiane nel primo trimestre del 2025, segnando un nuovo capitolo nella mobilità elettrica di lusso.