Audi rivoluziona la gamma Q4 e-tron: innovazioni e più autonomia

Audi continua a porsi all'avanguardia nell'elettrificazione dei propri modelli, con la gamma Audi Q4 e-tron che si distingue come il best seller dei quattro anelli sia in Italia che nel resto del mondo.

L'ultimo aggiornamento porta una serie di miglioramenti significativi che spaziano dalle prestazioni alla ricarica, dall'efficienza all'autonomia.

Una delle principali novità riguarda l'ottimizzazione della batteria da 77 kWh netti, che consente un sensibile miglioramento della potenza di ricarica in corrente continua. Grazie a questo upgrade, è possibile portare il livello d'energia dal 10% all'80% in soli 28 minuti, offrendo una maggiore convenienza agli utenti. Le varianti a trazione integrale quattro godono anche di una potenza massima di ricarica di 175 kW in DC, un incremento di 40 kW rispetto al modello precedente, assicurando tempi di ricarica ancora più rapidi.

Inoltre, il sistema di navigazione e pianificazione degli itinerari e-tron trip planner, che si avvale dell'app myAudi e del sistema multimediale MMI, privilegia le stazioni HPC (High Power Charging) per una ricarica rapida. Questo sistema, combinato con il precondizionamento della batteria in previsione del rifornimento ad alta velocità, contribuisce a ottimizzare l'esperienza di ricarica.

Ma le innovazioni non si fermano qui. Le nuove versioni di Audi Q4 e-tron e Audi Q4 Sportback e-tron vantano un motore sincrono a magneti permanenti (PSM) al retrotreno, caratterizzato da potenza ed efficienza superiori rispetto al passato. Ciò si traduce in un'autonomia estesa, con la Audi Q4 Sportback 45 e-tron che raggiunge i 562 chilometri WLTP, 22 km in più rispetto al precedente modello.

In termini di prestazioni, Audi ha compiuto passi da gigante. Le versioni a trazione integrale quattro dispongono ora di una potenza massima di 340 CV, che consente uno scatto da 0 a 100 km/h in soli 5,4 secondi. Anche lo sterzo è stato migliorato per offrire una guida più diretta e precisa, mentre le sospensioni sono state affinate per migliorare le caratteristiche dinamiche delle vetture.

La dotazione di serie è stata arricchita, con la chiave comfort ora inclusa sin dall'allestimento d'ingresso e il portellone elettrico gestibile mediante i movimenti del piede disponibile anche per la variante SUV. Inoltre, è stata introdotta la nuova configurazione Edition S line, che offre un look esclusivo e distintivo.