Audi si impegna al 100% in F1 con Sauber: Hoffmann e Seidl ai vertici

In un'epoca di trasformazioni dinamiche nel mondo dell'automotive, Audi AG si posiziona all'avanguardia con annunci significativi che delineano il futuro del brand sulla scena globale e nelle competizioni di motorsport.

Gernot Döllner, CEO di Audi AG, ha sottolineato l'importanza dell'evoluzione del prodotto, dell'avanguardia tecnologica e del consolidamento globale come pilastri dell'Agenda Audi. Un passo deciso verso questi obiettivi è rappresentato dall'ingresso ufficiale in Formula 1, previsto per la stagione 2026.

La decisione di intensificare l'impegno nella Formula 1 si concretizza con l'annuncio che Audi prevede di acquisire il 100% del Gruppo Sauber. Questa mossa strategica non solo rafforza la presenza di Audi nel motorsport ma segna anche un punto di svolta nella storia della Formula 1, poiché porta un marchio dall'eredità automobilistica impressionante al centro della scena delle corse.

Oliver Hoffmann, attualmente membro del board di Audi AG per lo sviluppo tecnico, è stato nominato Responsabile del programma Audi Formula 1, segnando un momento cruciale nella sua carriera e nel futuro di Audi nel motorsport. La sua esperienza e la sua passione per il motorsport sono viste come risorse invaluable per portare Audi al successo nella Formula 1.

Andreas Seidl, nominato CEO dell'Audi F1 Team, è incaricato di guidare il team verso nuovi traguardi. Con una carriera ricca di successi in Formula 1, inclusa la leadership del McLaren Formula 1 Team, Seidl è considerato la figura ideale per pilotare il progetto Audi F1 verso l'ambizione di essere immediatamente competitivi.

La completa acquisizione di Sauber da parte di Audi AG è un segnale chiaro dell'impegno del brand tedesco verso l'eccellenza nel motorsport. Manfred Döss, Presidente del Consiglio di Vigilanza di AUDI AG, ha sottolineato che l'ingresso in Formula 1 rappresenta non solo l'apice della storia sportiva di Audi ma anche una sfida sportiva e finanziaria senza precedenti.

Con una visione chiara e investimenti strategici, Audi si prepara a rivoluzionare il mondo della Formula 1. L'unione delle competenze di Audi e Sauber promette di accelerare i preparativi per una stagione 2026 di successo, segnando l'inizio di un entusiasmante capitolo nella storia del motorsport.