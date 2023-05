Automotive in Italia: vendite in positivo, ma l'elettrico fatica a partire

Automotive, vendite al rialzo, ma le auto elettriche faticano a sbarcare

Buone notizie dall'Italia per l'automotive. Lo scorso mese di aprile si è chiuso in positivo: rispetto al 2022 le vendite di vetture sono aumentate del 29,2%, per un totale di 125.805 nuove immatricolazioni. Un simile risultato ha portato Unrae (Unione Nazionale Rappresentanti Autoveicoli Esteri) a rivedere al rialzo le sue stime per il 2023, prospettando una crescita del 11,6% rispetto all’anno passato. Tuttavia, questi numeri sono ancora lontani da quelli del periodo pre-pandemico. Per questo il risultato positivo dell’ultimo mese non è sufficiente per recuperare il calo complessivo. Anzi, secondo gli esperti, il 2023 si chiuderà con il 23,3% di auto vendute in meno rispetto al 2019.

Ma anche a livello globale il settore automobilistico non se l'è passata molto bene. Nello scorso anno sono state immatricolate 79,4 milioni di auto nel mondo, con un calo di vendite del 2% rispetto al 2021. Questa parziale tenuta del mercato, nonostante il difficilissimo contesto economico, è stata possibile solo grazie all’aumento di vendite nei paesi emergenti, come India e Medio Oriente, che hanno in parte compensato le perdite nei paesi occidentali.

Sul fronte delle auto elettriche, invece, c'è stato un aumento di immatricolazioni del 66%, anche se rappresentano il 9% del mercato mondiale con una presenza più forte in Cina e in Europa, rispettivamente del 15,6% e del 12,2%. L’Italia, per esempio, ha visto un 2022 caratterizzato da uno share delle elettriche al 3,7%, in calo dello 0,9% rispetto al 2021.

Situazione ben diversa in Norvegia, paese nel quale le elettriche sono ormai l’80% delle immatricolazioni: una quota monstre che ha spinto Hyundai a vendere, dal 1° gennaio, solo modelli elettrici e a idrogeno. Questi numeri si devono al governo che ne incoraggia l’uso sin dagli anni ’90 con numerosi incentivi, tra cui sgravi fiscali, parcheggi gratuiti ed esenzioni dai pedaggi. E i cittadini norvegesi sembrano apprezzare il cambiamento in atto, che porta evidenti benefici come la riduzione dell’inquinamento acustico e ambientale. Qui da noi, intanto, il dibattito resta acceso, dato che in Unione Europea e in parte degli Stati Uniti la produzione di auto a combustione sarà vietata dal 2035.