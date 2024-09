Autotorino: crescita costante nei primi nove mesi del 2024 con l'espansione a Roma

Dopo nove mesi dall’integrazione delle sei sedi Mercedes-Benz di Roma, Autotorino conferma il suo percorso di crescita

e festeggia con un evento esclusivo che unisce cucina stellata e tradizioni locali. Il gruppo, con l'obiettivo di consolidare la sua presenza nazionale e guardando anche all'espansione internazionale, ha raggiunto gli obiettivi di sviluppo previsti dal Piano Industriale 2023-2027, con una previsione di chiusura del 2024 che segna un incremento significativo di fatturato e volumi di vendita.

Espansione strategica e performance a Roma

L’ingresso a Roma segna un passaggio importante per Autotorino, ampliando la sua presenza in aree metropolitane chiave come Milano, Torino e ora la capitale. L'integrazione delle sei sedi romane ha generato finora l'8% dei volumi complessivi del gruppo, con l’obiettivo di espandere ulteriormente il mercato nella capitale. Con un team di oltre 2.800 collaboratori, di cui 300 operativi a Roma, l’azienda ha completato i processi di adeguamento e uniformato l’organizzazione interna con sistemi di gestione e formazione del personale all’avanguardia.

Investimenti in innovazione e sostenibilità

Il gruppo ha inoltre investito in nuove tecnologie e processi, destinando 15 milioni di euro in cinque anni per percorsi di innovazione tecnologica e 45 milioni di euro per lo sviluppo e il rinnovamento delle sedi entro il 2027. Questi investimenti permettono ad Autotorino di migliorare costantemente l'esperienza del cliente, introducendo soluzioni innovative di mobilità, garanzie aggiuntive e un’ampia disponibilità di veicoli, come evidenziato dal lancio del brand BeBeep, dedicato all'usato, che offre oltre 5.000 vetture tra compatte e Top Car.

Un futuro di crescita nazionale e internazionale

L’espansione internazionale è un altro pilastro della strategia di Autotorino, che inizierà dal 2025 con l’acquisto della filiale Mercedes-Benz di Varsavia. In parallelo, il Presidente Plinio Vanini ha sottolineato l'importanza dell’integrazione a Roma, riconoscendo le particolarità e le sfide della mobilità urbana nella capitale, dove Autotorino intende continuare a crescere e investire nel miglioramento dell’esperienza cliente.

Serata di gala e celebrazione della crescita

Autotorino ha celebrato ufficialmente l'inizio dell’operatività nelle nuove sedi romane con una serata esclusiva presso lo showroom di via Zoe Fontana. L'evento ha visto la partecipazione di chef stellati come Heinz Beck, Giovanni Grasso, Alessandro Negrini, Emanuele Scarello e Gianni Tarabini, che hanno raccontato i territori del gruppo attraverso percorsi culinari unici. Madrina della serata è stata Rossella Brescia, accogliendo oltre 500 ospiti in un’atmosfera di celebrazione e gusto.

Nella foto da sinistra Mattia Vanini Plinio Vanini Stefano Martinalli