BCA cresce ancora grazie alla partnership con ALD Automotive | LeasePlan

ALD Automotive | LeasePlan, il principale player globale della mobilità sostenibile, e BCA,

il più importante marketplace europeo, hanno firmato un accordo di lungo periodo per sviluppare insieme le attività di remarketing in tutta Europa.

La partnership prevede che BCA fornisca ad ALD Automotive | LeasePlan i servizi di defleeting e remarketing per gran parte dei veicoli provenienti da leasing – inizialmente in sette Paesi (Italia, Francia, Paesi Bassi, Germania, Spagna, Portogallo e Norvegia) con l’opzione di aggiungere altri Paesi all’accordo. I servizi forniti includono l’ispezione dei veicoli e la loro rivendita a “trader” professionali dell’usato attraverso il marketplace europeo BCA.

Questo accordo rappresenta un ulteriore canale di vendita per il nuovo Gruppo ALD Automotive | LeasePlan, che gestisce una flotta totale di 3,3 milioni di veicoli in tutto il mondo. L’accordo rientra nella strategia di diversificazione dell'Azienda, e integrerà i canali di remarketing di ALD Automotive | LeasePlan – in particolare ALD Carmarket, la più importante piattaforma internazionale di aste di auto usate del Gruppo.