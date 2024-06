Bentley Record Room: lusso esclusivo al Co-op Live di Manchester

Apre la Bentley Record Room al Co-op Live di Manchester, offrendo un'esperienza premium unica e uno dei locali musicali più esclusivi al mondo.

Questo spazio è destinato a diventare un punto di riferimento per gli amanti del lusso e della musica, con una capacità di ospitare fino a 100 persone in un ambiente che riflette il prestigio e l'eleganza delle vetture Bentley.

La Bentley Record Room, progettata dal team interno di Bentley, rappresenta un modo originale e coinvolgente di vivere il marchio. Situata accanto alla green room degli artisti, la Bentley Record Room può facilmente trasformarsi in un palco per performance spontanee o per esibizioni di talenti emergenti. Gli ospiti avranno accesso a una raffinata selezione di cibi e bevande, servizio di accoglienza, parcheggio riservato e un ingresso privato dedicato.

Il design degli interni è studiato per garantire prestazioni acustiche eccezionali, combinando materiali di alta qualità e artigianato impeccabile. Le caratteristiche distintive, come i "Bentley Diamonds" in lana inglese locale e i pannelli in noce, sono pensate per ottimizzare l'acustica e creare un'atmosfera unica. L'uso di intonaco minerale lucido con venature di noce intarsiate attorno al palco migliora ulteriormente l'esperienza sonora.

L'ambiente è reso ancora più imponente dall'altezza regolabile dei soffitti, che crea un senso di grandezza visiva intorno al palco e al bar. Le aree di seduta basse e intime e le zone pranzo private offrono massimo comfort e una visione perfetta delle esibizioni.

Il maestoso bancone del bar, incorniciato in noce curva, è un elemento scultoreo che sembra fluttuare, con un piano bar in pietra Patagonia e rivestito in pelle verde sostenibile Bentley. I mobili di Bentley Home, come la Galloway Bench e l'ottomana Ryde, esibiscono la B di Bentley ricamata a macchina, celebrando l'uso sapiente del legno e la leggerezza dinamica che contraddistingue il marchio.

Chris Cooke, Head of Design Collaborations at Bentley Motors, ha dichiarato: "Abbiamo creato uno spazio intimo che parla dell'autenticità del marchio Bentley nell'interpretazione del lusso e dell'artigianato, elevando al contempo l'esperienza sensoriale dei suoi ospiti. Il nostro progetto finito offre una qualità acustica senza pari, incorporando al contempo dettagli di design caratteristici, come i diamanti acustici in lana di provenienza locale e le graziose venature di noce all'interno del palco. Ogni dettaglio contribuisce armoniosamente a creare un'esperienza memorabile."

Steven De Ploey, Director of Product and Marketing a Bentley Motors, ha aggiunto: "Dagli interni meticolosamente realizzati delle nostre vetture al suono potente dei motori Bentley, il design e l'eccellenza sonora sono sempre stati parte integrante dello stile di vita Bentley. La Bentley Record Room incarna questo ethos, offrendo ai nostri clienti e ai contatti VIP un luogo unico per assecondare la loro passione per la musica, assistendo alle performance dei migliori artisti del mondo in uno spazio intimo che parla dell'autenticità del marchio Bentley nella sua interpretazione del lusso legato con il design contemporaneo e la migliore artigianalità.”

La Bentley Record Room è dunque un tributo al lusso e all'eccellenza, un luogo dove l'amore per la musica e il design si incontrano per creare un'esperienza indimenticabile.