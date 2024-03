Bentley e The Macallan presentano: Il Macallan Horizon Whisky

In un incontro rivoluzionario tra lusso automobilistico e maestria scozzese nella distillazione, Bentley Motors e The Macallan uniscono le forze per creare un capolavoro unico nel suo genere:

The Macallan Horizon. Questa collaborazione segna l'inizio di un viaggio esclusivo nel mondo del whisky single malt, dove design e artigianato si fondono in un prodotto senza precedenti.

L'Essenza dell'innovazione e del design

The Macallan Horizon nasce dall'ambizione condivisa di sfidare i confini del possibile, unendo l'artigianato tradizionale scozzese con l'avanguardia della tecnologia ingegneristica di Bentley Motors. Il risultato è un whisky che non solo delizia il palato ma rappresenta anche una nuova frontiera nel design di lusso.

Il cuore di questa innovazione è il contenitore orizzontale dell'Horizon, una prima assoluta nel mondo dei whisky single malt. Dotato di un'esclusiva funzionalità di rotazione a 180 gradi, il design si ispira direttamente al concetto di orizzontalità proprio delle automobili di lusso, offrendo un nuovo modo di interpretare la presentazione e la degustazione del whisky.

La visione artistica dietro The Macallan Horizon

La collaborazione trae ispirazione dai Sei Pilastri fondamentali di The Macallan, incorporando sei materiali distintivi che celebrano tanto l'eredità di The Macallan quanto l'eccellenza ingegneristica di Bentley. Dal vetro su misura che sfida le convenzioni dell'imbottigliamento, all'alluminio di precisione, fino al cuoio sostenibile e al rame riciclato dagli alambicchi storici di The Macallan, ogni elemento racconta una storia di innovazione e sostenibilità.

L'intarsio in legno di quercia e l'impiallacciatura Crown Cut Walnut rifiniscono il contenitore con un omaggio al lusso e al design senza tempo, mentre il cuore del Macallan Horizon, il whisky single malt, è frutto della maestria della Master Whisky Maker Kirsteen Campbell. Selezionando personalmente sei botti di rovere di sherry di primo riempimento, Campbell ha creato un distillato che incapsula l'essenza di una Bentley, bilanciando armoniosamente note di frutta secca, spezie, rovere e cuoio.

Le Voci di Bentley e The Macallan

Adrian Hallmark, Chairman e CEO di Bentley, sottolinea la profondità e la ricchezza della collaborazione, celebrando l'eccezionalità del prodotto finale come nuovo punto di riferimento nel settore. Anche Jaume Ferras, Creative Director di The Macallan, riflette sulla complessità e sulla visionarietà del progetto, evidenziando come la collaborazione abbia aperto nuove prospettive nel design e nella creazione del whisky.

Un futuro di collaborazioni esclusive

The Macallan Horizon non è solo un'edizione limitata destinata a diventare un pezzo da collezione; è anche un manifesto di ciò che è possibile quando due leader nei loro rispettivi campi uniscono le forze. Disponibile esclusivamente presso The Macallan Estate Boutique, le boutique globali del brand e selezionati rivenditori, rappresenta l'impegno di Bentley e The Macallan verso l'eccellenza, l'innovazione e la sostenibilità.

La collaborazione tra Bentley e The Macallan segna l'inizio di un'era entusiasmante nel mondo del lusso, dove il whisky incontra il design automobilistico in un'espressione senza precedenti di bellezza, artigianato e innovazione. Con The Macallan Horizon, l'orizzonte del possibile si espande, promettendo ulteriori avventure nel lusso e nella maestria.