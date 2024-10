BMW eccelle nel service: miglior brand secondo i dealer italiani per il 2024

BMW ottiene, per la seconda volta consecutiva, il titolo di miglior brand nel Service in Italia, grazie ai risultati emersi dallo studio DealerSTAT 2024 di Quintegia.

Il premio, annunciato durante la quarta edizione del Service Day, ha sottolineato l’elevata qualità dell’assistenza post-vendita di BMW, apprezzata per la costante attenzione al cliente e l’efficacia nel supporto alla rete dei dealer. A ritirare il premio è stato Dario Mennella, Customer Support Director di BMW Italia, che ha ringraziato i dealer per la fiducia accordata e ha condiviso l’impegno del brand nel migliorare ulteriormente l’esperienza Service.

Un riconoscimento per il dialogo e l’ecosistema integrato

“Ricevere questo premio è motivo di grande orgoglio per l’intera Rete Service BMW, che collabora con costanza per comprendere e anticipare le esigenze del mercato,” ha affermato Mennella. BMW Italia, infatti, investe nella creazione di un ecosistema unico che unisce informazioni sulle automobili e sui clienti, semplificando il lavoro delle officine e migliorando il servizio offerto. Un esempio è l’espansione del Proactive Care, un programma che mira a rendere il rapporto tra cliente e assistenza ancora più efficace e personalizzato, rafforzando il legame con il Partner Service preferito.

I risultati dello studio DealerSTAT 2024

Lo studio DealerSTAT di Quintegia analizza annualmente l’opinione dei dealer italiani su vari brand automobilistici, esaminando punti di forza e aree di miglioramento per ogni marchio. BMW si è posizionata tra il primo e il secondo posto in 8 delle 12 categorie esaminate, con un punteggio complessivo di 4,05 su una scala da 1 a 5, ben superiore alla media del settore in Italia.

BMW ha ottenuto valutazioni eccellenti nella gestione del business post-vendita e nell’efficacia delle politiche per il business dei ricambi. Questo risultato testimonia la dedizione del brand nel supportare i dealer con strategie di sviluppo e una continua innovazione nei servizi, dimostrando un’attenzione costante alle esigenze del mercato italiano.