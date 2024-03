BMW Group: una performance solida in un 2023 pieno di sfide

Nonostante un contesto globale caratterizzato da forte concorrenza e volatilità dei mercati, il BMW Group ha chiuso l'esercizio 2023 raggiungendo e superando gli obiettivi aziendali prefissati.

Con un incremento delle consegne pari al 6,4% rispetto all'anno precedente, l'azienda ha dimostrato una resilienza e una capacità di crescita notevoli, consolidando ulteriormente la sua posizione di leader nel segmento premium a livello mondiale.

Durante l'anno, il BMW Group ha consegnato ai clienti un totale di 2.554.183 veicoli premium, segnando un aumento sostanziale rispetto alle 2.399.632 unità del 2022. Questa crescita si è particolarmente accentuata nell'ultimo trimestre dell'anno, con 717.620 unità consegnate, evidenziando un aumento del 10,1% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.

Un pilastro fondamentale della strategia di crescita del BMW Group è stata la forte domanda per i suoi prodotti, che ha alimentato una performance finanziaria solida e in continua evoluzione. Il margine EBT (utile prima delle imposte) si è attestato all'11,0%, superando l'obiettivo strategico del 10%, mentre il margine EBIT (utile prima degli interessi e delle imposte) del Segmento Automotive ha raggiunto il 9,8%, rientrando nell'intervallo di previsione del 9,0-10,5%.

L'elettrificazione della gamma di veicoli ha giocato un ruolo cruciale, con il BMW Group che ha consegnato ai clienti un totale di 375.716 auto completamente elettriche, marcando un impressionante aumento del 74,1% rispetto al 2022. Questi numeri evidenziano come circa il 15% delle vendite totali siano state di veicoli elettrici, in linea con le previsioni. Inclusi i veicoli PHEV, le vendite complessive di veicoli elettrificati hanno raggiunto le 565.875 unità, aumentando del 22%.

Un aspetto di particolare rilievo è stato il contributo significativo dell'elettrificazione alla riduzione delle emissioni di CO2 nel gruppo, che ha visto la sua flotta europea ridurre le emissioni a 102,1 grammi per chilometro di CO2, ben al di sotto dell'obiettivo dell'Unione Europea.

La strategia adottata dal BMW Group non si limita solo all'elettrificazione, ma abbraccia anche una visione più ampia di progresso e innovazione. Oliver Zipse, Presidente del Consiglio di Amministrazione di BMW AG, ha sottolineato come l'azienda non veda la trasformazione come un obiettivo in sé, ma piuttosto come un percorso di progresso continuo che mira a offrire ai clienti le innovazioni più recenti e la tecnologia più avanzata.

Sul fronte finanziario, l'azienda ha registrato un aumento del fatturato del Gruppo, che ha raggiunto i 155.498 milioni di euro, segnando un incremento del 9,0% rispetto al 2022. Questo risultato è stato influenzato positivamente dall'aumento dei volumi di vendita, da effetti favorevoli del mix di prodotti e da un contesto di tassi di interesse più elevati.

Parallelamente, i costi di ricerca e sviluppo hanno raggiunto nuovi massimi, attestandosi a 7.538 milioni di euro, un aumento del 13,8% rispetto all'anno precedente. Questo investimento riflette l'impegno del BMW Group verso l'innovazione, con particolare focus sull'elettrificazione, la digitalizzazione e la guida automatizzata.

In termini di redditività, l'utile dell'intero anno prima del risultato finanziario (EBIT) ha riflettuto la forte performance operativa, salendo a 18.482 milioni di euro, con un aumento del 32,0% rispetto al 2022. Questo successo è stato reso possibile grazie all'integrazione completa di BMW Brilliance Automotive Ltd. (BBA), all'aumento delle consegne di veicoli e a una gestione efficace delle risorse.

Guardando al futuro, il BMW Group si impegna a mantenere la propria crescita redditizia, puntando su veicoli premium altamente efficienti e dotati di tecnologia all'avanguardia. Questa strategia non solo rafforzerà ulteriormente la posizione di leader del BMW Group nel segmento premium globale, ma garantirà anche che l'azienda continui a giocare un ruolo di primo piano nell'evoluzione del settore automobilistico verso una mobilità più sostenibile e innovativa.