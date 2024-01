BMW Italia continua il suo trend positivo

L’anno che si è appena concluso ha segnato un’altra pietra miliare nella storia del BMW Group e l’Italia ha svolto un ruolo di primo piano,

facendo segnare la miglior performance di crescita e livello Europeo e la seconda miglior performance a livello mondiale per il Brand BMW. Il gruppo ha consegnato un totale di 2.555.341 veicoli BMW, MINI e Rolls-Royce ai clienti nel 2023 con un incremento di 6,5 punti percentuali, nuovo record assoluto di vendite per l'azienda. Migliorata anche la performance in termini di vetture elettriche consegnate nel 2023, raggiunto l'obiettivo del 15% delle vendite. Con 376.183 unità vendute, il gruppo è cresciuto del 74,4% rispetto al 2022. Il gruppo tedesco prevede di vendere più di mezzo milione di vetture elettriche nell’anno in corso (1 auto su cinque sarà a batterie) per poi salire al 25% del totale nel 2025. Nel 2023, il marchio BMW ha registrato una crescita del 7,3%, raggiungendo un nuovo record assoluto con la consegna di 2.253.835 veicoli ai clienti in tutto il mondo.

Grazie a questa performance, il brand BMW si è confermato leader del mercato premium a livello globale. I veicoli completamente elettrici del marchio BMW sono stati molto richiesti, raggiungendo le 330.596 unità (+92,2%). La BMW iX1 e la BMW i4 sono stati i modelli trainanti della gamma elettrica. Il recente lancio della BMW i5 e tra qualche settimana della BMW iX2 daranno nuovo impulso all’offerta. Entro fine 2024 si aggiungerà anche la BMW Serie 5 Touring, la prima station wagon del gruppo alimentata a batterie. La divisione BMW M ha registrato una significativa crescita delle vendite nel 2023, raggiungendo un nuovo primato con un totale di 202.530 auto vendute, segnando un aumento del 14,3% rispetto all'anno precedente. Questo dato rappresenta il miglior risultato di sempre nella storia di oltre 50 anni dell'azienda. La gamma M include modelli ad alte prestazioni come la M2, la XM e la M3 Touring, ma, come nell'anno precedente, la BMW i4 M50 è stata la BMW M più venduta, evidenziando la trasformazione sistematica del marchio verso l'elettromobilità. MINI ha venduto un totale di 295.474 veicoli l'anno scorso (+0,9%), con le vendite dei modelli MINI completamente elettrici in aumento del 3,5% a 45.261 unità.

La MINI Cooper SE completamente elettrica, lanciata nel 2020, rimane il modello MINI più venduto. L'anno scorso è stata introdotta sul mercato la MINI Cooper SE Convertible completamente elettrica, con una edizione limitata di 999 unità esaurite nella maggior parte dei mercati entro poche settimane dall'annuncio. I veicoli elettrici hanno rappresentato il 15,3% delle vendite totali MINI lo scorso anno. Rolls-Royce ha chiuso il 2023 con il massimo storico delle vendite, consegnando 6.032 auto a livello globale. Il brand di lusso del Gruppo ha anche introdotto il tanto atteso modello Rolls-Royce Spectre, il primo completamente elettrico del marchio. Le consegne sono iniziate come previsto nel quarto trimestre e gli ordini coprono già la produzione fino al 2025. La Rolls-Royce Cullinan rimane il modello più richiesto a livello mondiale. BMW Motorrad ha concluso il suo centenario con il record di vendite, consegnando 209.257 motociclette e scooter e registrando un aumento del 3,1% rispetto al 2022. L’ampia gamma, insieme all'introduzione sul mercato di nuovi modelli di successo come la potente M 1000 R e l'iconico R 1300 GS, sono stati fattori determinanti nella performance 2023. Il BMW Group ha venduto in Italia 79.283 unità dei marchi BMW e MINI, con un incremento del 21,45% rispetto all’anno precedente. Il marchio BMW con 60.529 unità ha fatto registrare una crescita del 27,6% rispetto al 2022 e ha confermato la leadership nel segmento premium. Per quanto riguarda il mercato elettrificato, i il gruppo è cresciuto del 3,5% raggiungendo le 12.194 unità tra BMW (9.430 unità con +8,1%) e MINI (2.764 unità con -9,5%). A livello di elettrico puro sono state vendute 4.162 unità (+14% rispetto al 2022) con 3.103 BMW (+50,3%) e 1.059 MINI.

BMW X1 è stato il modello più venduto della gamma lo scorso anno (con oltre 16 mila unità). Ottime le performance di Serie 3, Serie 4, X3 e X4 che hanno vinto la sfida con le rivali nel segmento di competenza. Leadership anche per la Serie 7 nel segmento delle berline di lusso a passo lungo e per la BMW X7 tra gli Sport Activity Vehicle alto di gamma. Per quanto riguarda il brand M, 1.076 unità vendute (+97% rispetto al 2022) grazie al lancio di prodotti come la BMW M3 Touring, la BMW XM e la BMW M2. Nel 2024 grazie alla piena disponibilità della BMW M2 e al lancio della BMW M5 berlina e Touring il gruppo punta a tornare leader di mercato. Mini ha venduto 18.756 unità, in crescita del 5,1% rispetto all’anno precedente. MINI Countryman è stato il modello più apprezzato dai clienti italiani lo scorso anno e con 889 unità immatricolate, la gamma MINI JCW ha raggiunto la miglior performance di sempre. La ridotta disponibilità di prodotto, invece, ha penalizzato le performance di MINI nel mercato elettrico. Tuttavia, grazie al lancio dei nuovi modelli a partire da febbraio d quest’anno, con importanti novità nell’ambito della mobilità elettrica, MINI giocherà un ruolo da protagonista nel corso del 2024. La nuova famiglia MINI, infatti, sarà lanciata sul mercato nel corso del 2024, includendo i modelli completamente elettrici MINI Countryman SE e MINI Countryman E, MINI Cooper SE e MINI Cooper E. Sia la MINI Cooper che la MINI Countryman saranno disponibili anche con un motore a combustione interna.

La nuova MINI Aceman, un crossover compatto a cinque posti ancora da svelare, sarà anch'essa completamente elettrica. BMW Motorrad con 16.163 motociclette vendute (+1,6%) ha raggiunto, nell’anno del centenario, il record assoluto di vendita in Italia e ha confermato la leadership sia nel segmento over 500cc con una quota del 14,2% sia in quello Premium (moto+scooter) con una quota del 36,2%. La GS, in un anno di transizione per l’introduzione del nuovo modello nel Q4 del 2023, si è confermata ancora una volta come la motocicletta più venduta in Italia e la nuova R 1300 GS è stata accolta in modo eccellente, con oltre 2mila ordini nella sola fase di pre-lancio. Stabili le performance del nostro scooter elettrico CE04 con 569 unità vendute (-2,4%) in un contesto generale in forte flessione (-31,6%). L’Italia si è confermata lo scorso anno il quarto mercato a livello mondiale per BMW Motorrad.