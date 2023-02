BMW Italia inaugura il 2023 che sarà ricco di iniziative e anniversari

Massimiliano Di Silvestre, Presidente e AD di BMW Italia, ha preannunciato qualcosa di speciale ed emozionante che avverrà la settimana prossima al Festival di Sanremo

Per BMW Italia il 2023 sarà un anno ricco di iniziative, novità di prodotto, eventi e anniversari. Quest’anno ricorrono i 50 anni dalla nascita di BMW Italia S.p.A, che aprì i battenti il 30 luglio 1973 a Palazzolo di Sona (Verona) e i 20 anni di BMW Roma, il primo ottobre 2003.

BMW al Festival di Sanremo

In occasione dell’incontro nel nuovo Spazio BMW a Courmayeur, Massimiliano Di Silvestre, Presidente e AD di BMW Italia, ha dichiarato: “Mi fa piacere anticiparvi un progetto di speciale di comunicazione di BMW Italia per raccontare il nostro modo di vedere e interpretare l’elettromobilità, in modo emozionale e passionale, attraverso la musica, la creatività e l’arte. È un progetto innovativo che stiamo finalizzando e che si potrà apprezzare la prossima settimana durante la programmazione del Festival di Sanremo. Si tratta di qualcosa di straordinario ed emozionante che avrà anche uno sviluppo internazionale. Questa è l’Italian BMW Way!”

Da Milano a Courmayeur

Il nuovo Spazio BMW inaugurato lo scorso 8 dicembre a Courmayeur, ripropone lo stesso spirito apprezzato nella House of BMW di via Verri a Milano, un’esperienza conclusa lo scorso 6 gennaio, dopo oltre un anno nel quale BMW Italia ha creato più di 170 attività e incontrato più di 15mila persone. La ciliegina sulla torta è stata la mostra “TheItalians’ touch” che ha concluso questa esperienza, con oltre duemila visitatori in quattro settimane.

Aperto fino ad aprile

Questo spazio di Courmayeur, che riprende filosofia e approccio della House of BMW milanese, sarà la nuova Casa fino ad aprile. Un posto dove parlare di innovazione, sostenibilità, arte, cultura, food, lifestyle e molto altro ancora. Un luogo dove vivere e condividere esperienze, dove far conoscere meglio le BMW e testarle in condizioni estreme sulla pista innevata dell’Hotel Royal per apprezzarne la dinamica.

Nuova BMW i7

Per l’occasione abbiamo potuto provare su strada la nuova BMW i7. Infatti, in Europa, la nuova BMW Serie 7 sarà lanciata esclusivamente la BMW i7 xDrive60 100% elettrica. Abbiamo così apprezzato la tecnologia del telaio della nuova BMW Serie 7, che include diverse innovazioni che aiutano a raggiungere l'equilibrio tra dinamica di guida e comfort di viaggio. I benefici derivano dall’aumento della rigidità della scocca rispetto al modello precedente, e da carreggiate e ruote più grandi. Sono stati apportati miglioramenti mirati sia alla sospensione pneumatica a due assi sia all'Integral Active Steering.

M3 e M3 Touring su neve e ghiaccio

Sulla pista innevata dell’Hotel Royal di Courmayeur le performanti M3 e M3 Touring hanno dimostrato potenza e controllo nelle insidie del fondo a scarsissima aderenza. La spettacolare danza tra i muri di neve e il perfetto controllo degli oltre 500 CV sono merito anche della trazione 4WD del sistema M xDrive, in grado di offrire comfort nelle lunghe distanze ma al contempo il massimo piacere di guida, non tanto e non solo quando si cercano le performance assolute. La chiave della famiglia M sta proprio nel saper offrire grandi prestazioni senza rinunciare al comfort, con la possibilità, offerta anche dai differenti programmi, di configurare la vettura in funzione del tipo di strada e lo stile di guida che si desidera.