BMW iX1, debutta la versione entry-level con un autonomia di 475 km

Ampliando la propria gamma nel segmento delle compatte premium, il BMW Group espande il piacere della guida a zero emissioni ad ampi gruppi target, dando così un ulteriore impulso alla diffusione della mobilità elettrica.

La BMW iX1 eDrive20 (consumo di energia combinato: 17,2 - 15,4 kWh/100 km secondo WLTP; emissioni di CO2: 0 g/km, valori provvisori) consente un ingresso particolarmente attraente e allo stesso tempo economico nel mondo della mobilità elettrica premium. La seconda variante completamente elettrica del SAV compatto è alimentata da un motore elettrico con una potenza massima di 150 kW/204 CV (con boost temporaneo) e ha un'autonomia compresa tra 430 e 475 chilometri (valori provvisori secondo WLTP).

La nuova BMW iX1 eDrive20 sarà disponibile dall'inizio della produzione nel novembre 2023. Come la BMW iX1 xDrive30 (consumo di potenza combinato: 18,1 - 16,8 kWh/100 km secondo WLTP; emissioni di CO2: 0 g/km) è prodotta nello stabilimento del BMW Group di Regensburg.

Trazione elettrica altamente efficiente, tecnologia di ricarica all'avanguardia, autonomia eccellente.

Come tutti gli attuali veicoli elettrici del marchio, anche la nuova BMW iX1 eDrive20 utilizza l'attuale tecnologia BMW eDrive di quinta generazione. Un'unità motrice integrata sull'asse anteriore del nuovo modello di base genera una coppia massima istantaneamente disponibile di 247 Nm oltre alla potenza massima di 150 kW/204 CV. Il SAV compatto accelera da zero a 100 km/h in 8,6 secondi. La sua velocità massima è limitata elettronicamente a 170 km/h.

La batteria ad alta tensione, alloggiata nel pianale del veicolo per risparmiare spazio, ha un contenuto di energia utilizzabile di 64,7 kWh. La sua elevata densità energetica, insieme all'efficienza del motore elettrico, contribuisce al consumo energetico favorevole della vettura e garantisce un'autonomia eccellente rispetto alla concorrenza. L'unità di ricarica combinata della nuova BMW iX1 eDrive20 consente una ricarica in corrente alternata fino a 11 kW come standard. Ciò consente di caricare la batteria ad alto voltaggio da zero al 100% della sua capacità in 6,5 ore. Come optional è disponibile la ricarica a corrente alternata trifase con una potenza fino a 22 kW. Questo riduce il tempo di ricarica a 3:45 ore. La batteria può essere caricata in corrente continua con una potenza fino a 130 kW. Lo stato di carica della batteria può essere aumentato dal 10 all'80% in 29 minuti presso una stazione di ricarica rapida.

I brevi tempi di ricarica sono dovuti, tra l'altro, a un software di ricarica particolarmente efficiente. La potenza di carica può essere controllata in modo molto specifico mentre l'energia viene immessa. Inoltre, la gestione termica anticipata assicura che la temperatura della batteria ad alta tensione sia controllata in modo ottimale in tempo utile prima di una sosta in una stazione di ricarica rapida. Quando il sistema di navigazione è attivo, la batteria viene automaticamente precondizionata prima di una sosta di ricarica programmata. Il pre-condizionamento della batteria può essere attivato e disattivato manualmente in qualsiasi momento.