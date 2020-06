BMW, la prima casa al mondo ad utilizzare la Digital Key per iPhone

La BMW contribuisce in modo determinante allo standard Digital Key.

Il BMW Group ha rapidamente riconosciuto il potenziale degli smartphone come chiavi digitali, se realizzato nel modo giusto. La standardizzazione della Digital Key porta vantaggi per l'esperienza utente, la sicurezza e la disponibilità nei modelli di smartphone, tutti elementi chiave della strategia del BMW Group per la Digital Key fin dall'inizio. Apple e BMW hanno lavorato a stretto contatto con il Car Connectivity Consortium (CCC) per portare avanti la definizione di standard globali. La specifica Digital Key 2.0 per NFC è stata rilasciata nel maggio 2020, mentre la prossima generazione di Digital Key che utilizza la tecnologia Ultra Wideband è già ben avviata.

Ampia disponibilità per modelli BMW e iPhone.

BMW è lieta di annunciare la disponibilità di Digital Key per iPhone in 45 Paesi per un'ampia gamma di modelli: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, X5, X6, X7, X5M, X6M e Z4 se prodotti dopo 1 luglio 2020. I modelli di iPhone compatibili saranno iPhone XR, iPhone XS o successivi e Apple Watch Series 5 o successivi.

Per ulteriori informazioni, visitare www.bmw.com/digitalkey

Altro annuncio: percorsi intelligenti per i veicoli elettrici BMW su Apple Maps.

Alla conferenza mondiale degli sviluppatori Apple di ieri, BMW e Apple hanno anche annunciato una nuova funzionalità che renderà più semplice che mai per gli utenti CarPlay compiere viaggi più lunghi con i veicoli elettrici BMW tenendo automaticamente conto di quando e dove caricare. I guidatori possono pianificare il viaggio in anticipo sul proprio iPhone o semplicemente inserire la propria destinazione tramite Apple CarPlay quando salgono in auto; in entrambi i casi, Apple Maps sceglierà il percorso ottimale in base all’autonomia elettrica e alle posizioni delle stazioni di ricarica lungo il percorso. Questa funzione semplice e immediata sarà disponibile per la prima volta per BMW nella BMW i4 completamente elettrica che verrà lanciata il prossimo anno.