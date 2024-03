BMW lancia i corsi di guida avanzata per conducenti di veicoli blindati

Da oltre quattro decenni, BMW ha stabilito gli standard nell'ambito dello sviluppo e della produzione di veicoli blindati, unendo l'esperienza di guida caratteristica del brand con i più elevati livelli di sicurezza.

Questo impegno si estende oltre la creazione di veicoli all'avanguardia, includendo un programma di formazione completo per quei conducenti professionisti che aspirano a padroneggiare le competenze specializzate necessarie per operare questi veicoli in sicurezza.

I corsi offerti presso il centro di formazione di Groß Dölln, vicino a Berlino, sono progettati per insegnare ai conducenti come sfruttare al massimo le capacità uniche dei veicoli blindati BMW. Attraverso una combinazione di lezioni teoriche e pratiche, i partecipanti imparano a gestire situazioni di guida estreme, migliorando la loro capacità di reazione in scenari di pericolo.

Il programma BMW Security Vehicle Training si articola in due livelli, iniziando con un corso base di due giorni che copre le tecniche fondamentali di guida. Gli istruttori esperti di BMW guidano i partecipanti attraverso esercizi che includono frenate di emergenza, manovre evasive, e tecniche di guida notturna, oltre a simulazioni di situazioni di minaccia reale. L'obiettivo è preparare i conducenti a mantenere il controllo e la sicurezza in ogni condizione.

La formazione si approfondisce con il corso avanzato di tre giorni, che introduce scenari più complessi, come le manovre di fuga sotto fuoco nemico e le esercitazioni di guida in contatto. Questo livello superiore è progettato per forgiare conducenti capaci di gestire i veicoli blindati in condizioni estreme, garantendo al contempo la massima sicurezza per i passeggeri.

Il portfolio di veicoli BMW comprende modelli come la BMW Serie 7 Protection e la BMW i7 completamente elettrica, entrambe dotate di un avanzato concetto di protezione integrata che risponde ai più alti standard internazionali di sicurezza. Questi veicoli combinano comfort di guida e spaziosità con una protezione ottimale, offrendo agli occupanti un rifugio sicuro in qualsiasi situazione.

In particolare, la BMW X5 Protection VR6 rappresenta il vertice della gamma di veicoli speciali di protezione, combinando un aspetto discreto e sportivo con caratteristiche di sicurezza di prim'ordine. Questo modello, che non si distingue esteriormente dalla versione standard, è progettato per offrire un livello ineguagliabile di protezione contro proiettili e esplosioni, garantendo al contempo prestazioni di guida eccezionali.

Con questi corsi di formazione e una gamma di veicoli speciali di protezione, BMW non solo mantiene il suo impegno verso la sicurezza, ma eleva anche l'esperienza di guida a un livello senza precedenti, assicurando che i conducenti siano preparati a fronteggiare qualsiasi sfida con fiducia e competenza.