BMW M4 CS Edition VR46: la supercar celebrativa per i 46 anni di Valentino Rossi

BMW M rende omaggio a una leggenda del motorsport con una creazione unica: la BMW M4 CS Edition VR46, un’edizione limitata dedicata ai 46 anni di Valentino Rossi, attuale pilota ufficiale del marchio bavarese.

Prodotta nello stabilimento di Dingolfing, la vettura sarà disponibile in sole 46 unità, suddivise in due varianti di design: Sport e Style. Entrambe le versioni sono state sviluppate con il coinvolgimento diretto di Rossi, che ha curato la personalizzazione stilistica.

Un design esclusivo firmato VR46

La BMW M4 CS Edition VR46 si distingue dalla versione standard grazie a colori unici BMW Individual e dettagli esclusivi. La versione Sport sfoggia la tonalità Marina Bay Blue metallizzato, con un grande “46” in Tanzanite Bluesui lati. La variante Style, invece, opta per il Frozen Tanzanite Blue opaco, con il numero iconico in Frozen Marina Bay Blue.

Altri dettagli esclusivi includono accenti gialli, un omaggio ai colori distintivi di Rossi, visibili nella griglia frontale, nei cerchi forgiati M e nelle pinze dei freni M. Il tetto in fibra di carbonio presenta il logo VR46 e la firma del campione, mentre la scritta VR46 campeggia sul portellone posteriore.

Interni sportivi e raffinati

L’abitacolo riflette l’anima sportiva del modello, con rivestimenti in pelle Merino Black/Night Blue e dettagli in Sao Paulo Yellow, visibili sulle spalle dei sedili in carbonio e sulle cuciture del volante M in Alcantara. Sulla console centrale in fibra di carbonio campeggia un badge “1/46”, che attesta l’esclusività di ogni esemplare.

Prestazioni da pista: 550 CV e trazione integrale M xDrive

Sotto il cofano, la BMW M4 CS Edition VR46 monta un motore sei cilindri in linea da 3,0 litri con tecnologia M TwinPower Turbo, capace di sviluppare 550 CV. L’accelerazione da 0 a 100 km/h avviene in 3,4 secondi, mentre la velocità massima, grazie al pacchetto M Driver, è limitata a 302 km/h.

Grazie a modifiche mirate alla gestione elettronica e a una pressione massima di sovralimentazione aumentata a 2,1 bar, il propulsore offre una risposta immediata e una trazione ottimale garantita dal sistema M xDrive e dal Differenziale attivo M.

Il sistema di raffreddamento e l’impianto di alimentazione dell’olio sono progettati per sostenere alte sollecitazioni in pista, mentre l’impianto di scarico in titanio, con terminali neri opachi, amplifica il sound emozionante della vettura.

Telaio e assetto ottimizzati per la guida sportiva

Il setup del telaio è stato sviluppato per esaltare la dinamica di guida, con sospensioni M adattive, sterzo M Servotronic a rapporto variabile e un sistema frenante ad alte prestazioni. La distribuzione dei pesi e la rigidità del motore assicurano un handling di altissimo livello, ideale sia per la strada che per l’uso in pista.

Un’esperienza unica con Valentino Rossi

Oltre alla vettura, chi acquista una BMW M4 CS Edition VR46 avrà accesso a un pacchetto esclusivo di due giorni in Italia. Il programma include:

Incontro privato con Valentino Rossi al VR46 Motor Ranch di Tavullia, con grigliata e sessione dedicata ai fan. Esperienza di guida BMW M al Misano World Circuit Marco Simoncelli, con test in pista delle ultime sportive della casa di Monaco.

Valentino Rossi e BMW M: una partnership vincente

Dopo una carriera motociclistica straordinaria, chiusa nel 2021 con 9 titoli mondiali e 115 vittorie in GP, Valentino Rossi ha intrapreso la sua nuova avventura nel mondo delle corse automobilistiche. Dal 2023 è pilota ufficiale BMW M, competendo nel GT World Challenge Europe e nel FIA World Endurance Championship, con una recente vittoria nel GT Sprint Cup a Misano.