BMW Motorrad lancia incentivi per il BMW CE 02, il futuro della mobilità urbana sostenibile

BMW Motorrad si conferma leader nel segmento degli scooter elettrici in Italia nel 2024, ribadendo il proprio impegno per l’innovazione e la mobilità sostenibile.

Per incentivare l’adozione di veicoli elettrici urbani, il marchio tedesco ha annunciato un’offerta speciale: dal 27 febbraio 2025 al 31 marzo 2025, sarà disponibile un incentivo di 2.300 euro per l’acquisto del BMW CE 02. L'offerta, però, non sarà cumulabile con altre promozioni BMW Motorrad né con l'ecobonus statale.

BMW CE 02: l’eParkourer perfetto per la città

Il BMW CE 02 non è un semplice scooter elettrico o una moto tradizionale, ma un vero e proprio eParkourer, progettato per affrontare al meglio le sfide della mobilità urbana. Il suo design moderno, la trazione elettrica e le soluzioni innovative lo rendono una scelta ideale per chi cerca un mezzo dinamico, agile e sostenibile.

Perfetto per giovani e neopatentati

Pensato per i giovani e per chi si avvicina per la prima volta al mondo delle due ruote, il BMW CE 02 può essere guidato dai 16 anni nella versione da 11 kW (15 CV) e dai 14 anni nella variante limitata a 4 kW (5 CV), che soddisfa i requisiti della patente AM. Grazie alla sua leggerezza e maneggevolezza, è il compagno ideale per muoversi in città con stile e facilità.

Prestazioni e autonomia per ogni esigenza

Il BMW CE 02 si distingue per caratteristiche tecniche che lo rendono pratico e performante:

Velocità massima di 95 km/h (versione da 11 kW), ideale anche per strade a scorrimento veloce.

Autonomia di oltre 90 km (secondo il ciclo WMTC), perfetta per gli spostamenti quotidiani.

Peso contenuto: 132 kg per la versione da 11 kW e 119 kg per quella da 4 kW.

Altezza della sella di 750 mm, per una guida comoda e accessibile.

Ricarica semplice e batterie removibili

Uno dei punti di forza del BMW CE 02 è la facilità di ricarica: le batterie possono essere caricate con una normale presa domestica a 230V, offrendo massima comodità. Inoltre, le batterie sono removibili, permettendo di ricaricarle comodamente ovunque.

BMW Motorrad accelera la transizione elettrica

Con il BMW CE 02 e i nuovi incentivi, BMW Motorrad punta a rendere la mobilità urbana elettrica più accessibile, divertente e sostenibile. Un'opportunità imperdibile per chi desidera un veicolo innovativo, tecnologico e perfetto per la vita di città.

L’offerta è valida solo fino al 31 marzo 2025: il momento giusto per entrare nel mondo della mobilità elettrica con BMW Motorrad.