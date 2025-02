BMW Museum: record di visitatori e nuove mostre per il 2025

Il BMW Museum di Monaco ha registrato il suo miglior anno di sempre nel 2024, accogliendo oltre 840.000 visitatori.

Questo straordinario traguardo è il risultato delle innovazioni nella mostra permanente e dell'introduzione di esperienze sempre più immersive. Il 2025 si preannuncia ancora più entusiasmante, con l’inaugurazione della mostra "Belle Macchine. Il design automobilistico italiano in BMW" e il debutto della piattaforma digitale BMW DigiTour.

Esposizioni rinnovate: la "Casa del Design" e il nuovo spazio "Incontro"

Il BMW Museum continua a rinnovarsi, offrendo ai visitatori un’immersione totale nel mondo del design e dell’innovazione BMW. La Casa del Design conduce il pubblico attraverso tre livelli di creatività, dall’ispirazione iniziale fino alla realizzazione del veicolo. Tra gli elementi più spettacolari si distingue la scultura cinetica, composta da 714 sfere metalliche sospese, che visualizzano il processo di progettazione in un’installazione artistica affascinante.

Il viaggio prosegue nell’Atelier, uno spazio ridisegnato in chiave minimalista dove è possibile ammirare materiali innovativi, concept car come la BMW Vision Neue Klasse e contenuti multimediali sui designer BMW. La mostra si completa con la nuova sala "Incontro", che celebra il legame emotivo tra i proprietari BMW e le loro auto. Qui, accanto a un'esposizione dinamica di vetture iconiche come la BMW Isetta e la BMW 2002 TI, i visitatori possono interagire con postazioni digitali per esplorare la storia del marchio.

BMW DigiTour: l’esperienza museale diventa digitale

A partire da marzo 2025, il BMW Museum rivoluziona l’esperienza di visita con il BMW DigiTour, un'applicazione innovativa che sostituirà l’attuale guida digitale. Senza bisogno di download, i visitatori potranno accedere a contenuti interattivi direttamente dal proprio smartphone o tablet, personalizzando il proprio percorso tra le esposizioni e approfondendo la storia di BMW in modo coinvolgente e dinamico.

Mostra "Belle Macchine": l’influenza italiana sul design BMW

La grande novità del maggio 2025 sarà la mostra "Belle Macchine. Il design automobilistico italiano in BMW", ospitata nella Cupola del Museo. Questo evento esplora la profonda connessione tra l’estetica italiana e l’ingegneria tedesca, mettendo in luce come BMW abbia saputo combinare classe ed eleganza con innovazione e funzionalità.

Fin dagli anni '30, BMW ha trovato ispirazione nelle carrozzerie italiane, collaborando con alcuni dei più grandi designer del settore, tra cui Giorgio Giugiaro e Marcello Gandini. Il risultato è stato un connubio di bellezza senza tempo e precisione ingegneristica, che ha contribuito all’identità premium del marchio. La mostra offrirà una panoramica esclusiva su questi modelli iconici e sull’impatto dello stile italiano nel mondo dell’automotive.

Un 2025 all’insegna dell’innovazione e della tradizione

Con un record di visitatori, nuove mostre immersive e il lancio del BMW DigiTour, il BMW Museum si conferma come una delle principali attrazioni culturali della Germania. Che si tratti di esplorare le radici del design BMW o di scoprire il futuro della mobilità, il 2025 promette di offrire ai visitatori un’esperienza indimenticabile.