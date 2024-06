BMW nuova Serie 3: innovazione e tradizione nel segmento delle medie premium

Da quasi cinquant'anni, la BMW Serie 3 rappresenta il cuore pulsante del marchio BMW, incarnando il piacere di guida sportivo nella classe delle medie premium.

La Serie 3 ha segnato la storia del design, della dinamica di guida e delle innovazioni tecnologiche attraverso sette generazioni di modelli, e l'attuale generazione continua questa tradizione con un nuovo pacchetto di aggiornamenti che ne rafforzano l'appeal visivo e la modernità.

L'attuale generazione della BMW Serie 3, già revisionata nel 2022, ora si arricchisce ulteriormente con nuove batterie ad alto voltaggio che aumentano l'autonomia elettrica dei modelli plug-in-hybrid fino a 101 chilometri (63 miglia) nel ciclo WLTP. La messa a punto del telaio migliora l'equilibrio tra potenza sportiva e comfort di guida, mentre il BMW Operating System 8.5 con QuickSelect porta la digitalizzazione e l'intuitività a nuovi livelli.

Le modifiche al design esterno e interno includono nuove verniciature e cerchi in lega leggera che accentuano l'eleganza sportiva della berlina e della Touring. Gli interni sono stati arricchiti con un nuovo volante, un quadro strumenti rinnovato e materiali pregiati come le applicazioni in vetro CraftedClarity, che conferiscono un piacere di guida in un'atmosfera di modernità premium.

L'Evoluzione della BMW Serie 3

Lanciata nel 1975, la BMW Serie 3 ha venduto oltre 20 milioni di esemplari in tutto il mondo, di cui quasi tre milioni con l'attuale settima generazione. Leader di mercato nel segmento premium della classe media in Cina, Europa e Stati Uniti, la Serie 3 rappresenta un veicolo su otto consegnato dal marchio a livello globale. In alcuni mercati, la Serie 3 costituisce il 25-35% delle vendite totali di BMW.

La gamma BMW Serie 3 offre una varietà di motorizzazioni per soddisfare diverse esigenze. Disponibile sia in versione berlina che Touring, la Serie 3 può essere equipaggiata con quattro motori a benzina e quattro diesel, oltre a modelli M Performance con motori a sei cilindri in linea. Le varianti plug-in-hybrid, in particolare, hanno guadagnato una popolarità crescente, grazie agli aggiornamenti tecnologici delle batterie e dei sistemi di ricarica ad alto voltaggio.

Riconoscimenti e Popolarità

La BMW Serie 3 ha accumulato numerosi premi prestigiosi, tra cui la vittoria di classe nell'"Auto Trophy" dei lettori della rivista tedesca "Auto Zeitung" e nel concorso "Best Cars" condotto dalla testata "auto, motor und sport". Anche a livello internazionale, la Serie 3 ha ottenuto riconoscimenti per le sue qualità dinamiche, l'affidabilità e le dotazioni avanzate.

Impegno per la Sostenibilità

BMW continua a ridurre l'impronta di carbonio attraverso sistemi di propulsione efficienti, design leggero e aerodinamico e l'uso di materiali sostenibili. La tecnologia mild hybrid a 48V, utilizzata in alcuni modelli, migliora l'efficienza e l'erogazione di potenza. L'elettricità utilizzata per la produzione della nuova BMW Serie 3 presso lo stabilimento di Monaco proviene da fonti rinnovabili. BMW mira a ridurre le emissioni di CO2 del ciclo di vita per veicolo di almeno il 40% entro il 2030 rispetto al 2019 e a raggiungere zero emissioni nette entro il 2050.

Design Esterno e Interno

La nuova BMW Serie 3 si distingue per il suo design elegante e sportivo, con linee chiare e superfici scolpite. La griglia a doppio rene e i doppi fari circolari, elementi caratteristici del marchio, conferiscono al frontale un aspetto inconfondibile. Le nuove verniciature esterne e i cerchi in lega leggera accentuano l'aura sportiva della vettura.

Gli interni presentano un abitacolo evoluto con nuovi volanti sportivi in pelle, il BMW Curved Display e materiali di alta qualità come il Sensatec e la pelle Vernasca. Le superfici dei sedili in M Performtex, disponibili nel pacchetto M Sport, offrono un tocco sportivo progressivo.

Propulsore ed Esperienza di Guida

La nuova BMW Serie 3 offre una gamma di motori a benzina e diesel con tecnologia BMW TwinPower Turbo, oltre a varianti plug-in-hybrid con una nuova batteria ad alto voltaggio che aumenta l'autonomia elettrica. I modelli ibridi plug-in, BMW 330e Sedan e BMW 330e Touring, combinano un motore a benzina a quattro cilindri con un motore elettrico, offrendo una potenza combinata di 215 kW/292 CV.

Il telaio è stato ulteriormente perfezionato per migliorare il comfort di guida e mantenere le doti dinamiche della Serie 3. Le sospensioni M Sport e le sospensioni adattive M con ammortizzatori a controllo elettronico sono disponibili come optional.

Sistemi di Assistenza alla Guida

La nuova BMW Serie 3 è dotata di una vasta gamma di sistemi di assistenza alla guida che aumentano il comfort e la sicurezza. Il pacchetto Driving Assistant Professional include l'Assistente di sterzo e di controllo della corsia, il Cruise Control attivo con funzione Stop&Go e il riconoscimento dei semafori. Il Parking Assistant consente manovre automatiche per entrare e uscire dai parcheggi, mentre il Parking Assistant Plus offre funzioni avanzate come il Surround View e il Remote 3D View.

Modelli M Performance

I modelli M Performance della nuova BMW Serie 3 offrono un'esperienza di guida sportiva concentrata. Equipaggiati con potenti motori a sei cilindri in linea, un assetto del telaio su misura e elementi di design M, questi modelli combinano prestazioni dinamiche con un look distintivo. Disponibili con motori a benzina e diesel, i modelli M Performance sono dotati di cambio Steptronic Sport a otto rapporti e sistema di trazione integrale BMW xDrive.

Connettività e Sistema di Controllo

La nuova BMW Serie 3 introduce il BMW Operating System 8.5 con QuickSelect, che offre un controllo intuitivo delle funzioni del veicolo e accesso ai servizi digitali. Il BMW iDrive con QuickSelect consente di selezionare le funzioni direttamente dalla schermata iniziale senza dover accedere ai sottomenu, migliorando l'esperienza utente.

Il sistema di navigazione BMW Maps con Augmented View fornisce informazioni contestuali in tempo reale durante la guida, mentre la Personal eSIM consente di utilizzare lo standard di comunicazione mobile 5G e di integrare il veicolo nell'ecosistema digitale del cliente. La My BMW App offre un'interfaccia universale per accedere alle informazioni sullo stato del veicolo e controllare il processo di ricarica per i modelli plug-in-hybrid.

BMW M Performance Parts

I prodotti della gamma BMW M Performance Parts offrono ulteriori possibilità di personalizzazione per la BMW Serie 3, migliorando l'aspetto e le caratteristiche di guida. Questi componenti, sviluppati con l'esperienza di BMW M GmbH nel campo dello sport automobilistico, includono aerodinamica avanzata e cerchi in lega leggera che esaltano l'aura dinamica della vettura.