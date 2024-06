BMW: nuova Serie 5 Touring 2024: elegante, sportiva, elettrica e termica

La nuova BMW Serie 5 Touring 2024 segna un'importante evoluzione nel segmento medio superiore,

combinando eleganza, sportività e versatilità con l'introduzione della prima variante completamente elettrica, la BMW i5 Touring. La sesta generazione di questo modello iconico si distingue per numerose innovazioni digitali, sistemi pionieristici per la guida e il parcheggio automatizzati, e un impegno ancora maggiore verso la sostenibilità.

Design esterno dinamico e proporzioni aumentate

La nuova BMW Serie 5 Touring presenta proporzioni allungate e un design esterno caratterizzato da superfici generose. Rispetto al modello precedente, è più lunga di 97 mm (5.060 mm), più larga di 32 mm (1.900 mm) e più alta di 17 mm (1.515 mm). Con il passo più lungo della sua categoria, aumentato di 20 mm a 2.995 mm, offre una presenza elegante e sportiva su strada.

Il frontale è dominato da una moderna interpretazione dei doppi fari e della griglia BMW, con due elementi a LED quasi verticali che fungono da indicatori di direzione e luci diurne. La griglia BMW, che sporge in avanti, può essere dotata dell'illuminazione di contorno opzionale BMW Iconic Glow. La vista laterale è sottolineata dalla grafica piatta dei finestrini e dal lungo spoiler sul tetto, mentre il posteriore è caratterizzato da passaruota scolpiti e un lunotto piatto, che evidenziano la robustezza della vettura.

Interni progressivi e completamente vegani

L'abitacolo della nuova BMW Serie 5 Touring è progettato per offrire un'esperienza di guida moderna e orientata al conducente. Il BMW Curved Display, che combina un Information Display da 12,3 pollici e un Control Display da 14,9 pollici, crea una rete di visualizzazione completamente digitale. Gli interni, completamente vegani, sono arricchiti da nuovi sedili sportivi di serie e un volante dal design moderno. Come optional, sono disponibili rivestimenti in pelle BMW Individual Merino in diverse varianti bicolore, un tetto panoramico in vetro e un impianto audio Bowers & Wilkins Surround Sound System con fino a 18 altoparlanti.

Funzionalità ottimizzata per l'uso quotidiano

La nuova BMW Serie 5 Touring è progettata per offrire un'eccellente funzionalità sia per l'uso quotidiano che per i viaggi. L'apertura più ampia del bagagliaio e la soglia bassa facilitano lo stivaggio di bagagli di grandi dimensioni, mentre il volume del bagagliaio può essere ampliato da 570 a 1.700 litri. Tutte le varianti del modello offrono lo sblocco a distanza dello schienale del sedile posteriore sdoppiato 40:20:40 dal bagagliaio e vani portaoggetti sotto il pavimento per la rete divisoria, la copertura del vano bagagli e il cavo di ricarica.

La prima BMW i5 Touring completamente elettrica

La BMW i5 Touring rappresenta il primo modello premium completamente elettrico nel suo segmento competitivo, disponibile in due versioni. La BMW i5 M60 xDrive Touring, con trazione integrale elettrica, sviluppa una potenza massima di 442 kW/601 CV e accelera da 0 a 100 km/h in soli 3,9 secondi. La BMW i5 eDrive40 Touring, con trazione posteriore, genera una potenza massima di 250 kW/340 CV e accelera da 0 a 100 km/h in 6,1 secondi. Entrambe le varianti sono equipaggiate con una batteria ad alta tensione da 81,2 kWh, che offre un'autonomia WLTP compresa tra 445 e 560 km.

Motori diesel e tecnologia mild hybrid

Oltre alle varianti elettriche, la nuova BMW Serie 5 Touring sarà disponibile con motori diesel dotati di tecnologia mild hybrid a 48 volt. I modelli BMW 520d Touring e BMW 520d xDrive Touring, con un motore a quattro cilindri, generano una potenza massima di 145 kW/197 CV e una coppia di 400 Nm. La gamma di motorizzazioni sarà ulteriormente ampliata con l'introduzione di un motore diesel a sei cilindri in linea e due varianti ibride plug-in nell'estate del 2024.

Equilibrio tra sportività e comfort

La nuova BMW Serie 5 Touring offre un equilibrio ideale tra sportività e comfort di viaggio, grazie al passo più lungo del segmento, alle carreggiate larghe e alla distribuzione del carico sugli assi bilanciata 50:50. La tecnologia delle sospensioni comprende lo sterzo sportivo, la limitazione dello slittamento delle ruote a comando diretto e il sistema frenante integrato. Le versioni i5 Touring e ibride plug-in dispongono di sospensioni pneumatiche sull'asse posteriore con autolivellamento automatico.

Sistemi di guida e parcheggio automatizzati

La nuova BMW Serie 5 Touring è dotata di sistemi avanzati per la guida e il parcheggio automatizzati. Il Driving Assistant Professional include l'assistenza allo sterzo, il controllo della corsia e il Distance Control con funzione Stop & Go. Negli Stati Uniti, in Canada e in Germania, è disponibile l'Highway Assistant, che permette di togliere le mani dal volante a velocità fino a 130 km/h. L'Active Lane Change Assistant con attivazione oculare è un'altra novità esclusiva.

Il Parking Assistant Professional permette di controllare le manovre di parcheggio fino a 200 metri tramite uno smartphone, mentre il BMW iDrive migliorato, basato sul BMW Operating System 8.5, offre una schermata iniziale ridisegnata e la funzione di accesso rapido "QuickSelect".

Soluzioni di ricarica innovative

La batteria della BMW i5 Touring può essere caricata a corrente alternata con una potenza fino a 11 kW di serie e fino a 22 kW come opzione. In corrente continua, la potenza di ricarica raggiunge i 205 kW. La gestione termica anticipata della batteria ottimizza l'efficienza durante la ricarica rapida. Il Connected Home Charging offre una ricarica ottimizzata dal sole, dal carico e dai costi, mentre la funzione Plug & Charge Multi Contract facilita la ricarica.

Infotainment avanzato e connettività

Il sistema di infotainment della nuova BMW Serie 5 Touring include il BMW Live Cockpit Plus con sistema di navigazione basato su cloud BMW Maps. L'opzione BMW Live Cockpit Professional comprende il BMW Head-Up Display e una visualizzazione aumentata. I servizi digitali offerti includono lo streaming di video tramite YouTube e l'app Video, oltre alla piattaforma di giochi AirConsole. La vettura è dotata di serie di due antenne per la telefonia mobile 5G e di quattro come optional, garantendo una ricezione ottimale per la telefonia e i servizi online.

La nuova BMW Serie 5 Touring 2024 rappresenta un punto di riferimento nel segmento medio superiore, combinando eleganza sportiva, versatilità e tecnologie avanzate. Con la sua prima variante completamente elettrica, la BMW i5 Touring, il marchio bavarese dimostra ancora una volta il suo impegno verso la sostenibilità e l'innovazione. Disponibile in diverse varianti di motorizzazione, la nuova Serie 5 Touring offre soluzioni di mobilità adatte a tutte le esigenze, mantenendo un equilibrio perfetto tra sportività e comfort. Con sistemi di guida e parcheggio automatizzati, interni lussuosi e funzionalità ottimizzata, questa vettura è pronta a conquistare il mercato a partire dal maggio 2024.