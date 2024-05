BMW: nuova Serie 5 Touring debutta agli Internazionali di Tennis di Roma

BMW Italia celebra il debutto nazionale della nuova Serie 5 Touring in occasione degli 81esimi Internazionali d’Italia di tennis di Roma,

un evento sportivo di rilievo dove il brand conferma la sua presenza come partner ufficiale. La presentazione si inserisce in un contesto di grandi attese per gli appassionati di tennis e automobilismo, offrendo una vetrina prestigiosa per il lancio di questa attesa novità.

La Serie 5 Touring rappresenta l'epitome del piacere di guidare coniugato con eleganza sportiva e funzionalità avanzate, posizionandosi al vertice del segmento medio superiore. Quest'anno, il modello si arricchisce con l'introduzione della BMW i5 Touring, la prima variante completamente elettrica della serie, che sarà esposta al Foro Italico durante il torneo. Con un'autonomia di oltre 500 chilometri, la i5 Touring non è solo una testimonianza dell'impegno di BMW verso la sostenibilità, ma anche un segnale dell'evoluzione del marchio in termini di propulsione elettrica.

Accanto alla versione elettrica, la Serie 5 Touring continuerà a offrire motorizzazioni benzina, diesel e ibride plug-in, confermando la filosofia di neutralità tecnologica del BMW Group. Quest'approccio permette di soddisfare una vasta gamma di esigenze dei clienti, mantenendo sempre un occhio di riguardo verso l'innovazione e la responsabilità ambientale.

La partnership con la Federazione Italiana Tennis si rinnova, sottolineando un legame forte e duraturo basato sulla condivisione di valori come l'eccellenza, la performance e la sostenibilità. BMW Italia non solo garantisce la mobilità di giocatori e staff con una flotta di oltre 100 vetture, ma supporta anche il tennis a livello di base, promuovendo lo sport tra giovani e adulti.

Con la presentazione della nuova Serie 5 Touring e l'imminente lancio della NEUE KLASSE, che promette una nuova generazione di modelli prevalentemente elettrici dal 2025, BMW si conferma pioniere nella ricerca di soluzioni innovative e sostenibili nel settore automobilistico. L'evento di Roma diventa così un palcoscenico ideale per mostrare il futuro della mobilità, dove eleganza e tecnologia si incontrano per definire nuovi standard nel mondo delle auto di lusso